Arxivada la causa contra un mecànic per negar-se a reparar el cotxe a una policia després de l'1-O

El titular del Jutjat d'Instrucció 3 de Reus (Tarragona) ha arxivat la causa contra un mecànic de cotxes investigat per presumpte delicte d'odi per haver-se negat a arreglar-li el vehicle a una policia després de l'1-O, que el va denunciar.





En un acte recollit, el jutge cita jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va constatar que "el discurs d'odi o hostilitat contra l'autoritat o contra els agents de la mateixa no pot ser sancionat d'acord amb l'article 510 del Codi Penal ".





"El investigat, amb les seves paraules, serà un empresari molt poc diligent però no ha comès un delicte d'odi" en negar-se a arreglar-li el cotxe a la client, el 31 de gener de 2018, pel que considera que el cas hauria d'anar per la via administrativa.





Pel jutge, "no hi ha elements que facin de les manifestacions de l'investigat, amb independència de la intolerància i hostilitat que reflecteixen, en les característiques pròpies del delicte d'odi".





El mecànic li va dir, en dur a reparar el cotxe, que a partir l'1 d'octubre no treballaria més amb la Policia Nacional ni la Guàrdia Civil perquè eren "uns opressors".





"Busca't un altre taller perquè jo no treballo amb maltractadors", va dir el mecànic, assegurant que en no ser un concessionari oficial podia negar-se a atendre clients.