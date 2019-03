Israel critica Espanya per donar suport a l'ONU sobre Gaza: "el seu vot és vergonyós i encoratja el terror"

Diversos càrrecs del Ministeri d'Exteriors israelià, inclòs el seu portaveu, Emmanuel Nahshon, han criticat durament Espanya per recolzar les conclusions d'una comissió d'investigació de l'ONU sobre la resposta d'Israel a les manifestacions i protestes que van començar a Gaza fa un any, que ha deixat 183 civils morts.





"El vot espanyol de divendres passat al Consell de Drets Humans de l'ONU és vergonyós i encoratja el terror", ha escrit aquest dilluns Nahshon al seu compte de Twitter. A més, ha denunciat que "Espanya va ser l'únic país europeu que va votar contra Israel ia favor de terror, recolzant un informe esbiaixat que pretenia fer mal a Israel i el seu dret a la defensa pròpia". "Res del que estar orgullós", ha afegit.





Aquesta indignació pública s'ha expressat també en privat. Segons fonts diplomàtiques consultades per Europa Press, representants israelians han mantingut converses amb autoritats espanyoles, ja des d'abans de la votació, però també durant el cap de setmana, i en elles han protestat pel que consideren un "acte hostil" per part d'Espanya .





Per a Israel, amb aquesta votació Espanya s'ha sortit del consens europeu per alinear-se amb règims dictatorials. El Govern de Benjamin Netanyahu, a més, veu una línia directa entre la resolució que es va aprovar divendres a Ginebra i l'atac amb coet perpetrat aquest dilluns per Hamàs des de Gaza al nord de Tel Aviv, que ha causat ferides a set persones.





No obstant això, el Ministeri d'Afers Estrangers espanyol -que ha condemnat amb rapidesa l'atac perpetrat des de Gaza i ha demanat contención- nega que s'hagi trencat un consens europeu i ha justificat el seu suport a la resolució del Consell de Drets Humans ONU.





Fonts de l'Oficina d'Informació Diplomàtica (OID) han assenyalat que, divendres passat, la delegació espanyola va destacar davant del Consell "la necessitat de la rendició de comptes pels tràgics esdeveniments que van tenir lloc a Gaza", però també "la responsabilitat de Hamas i els que lideren les protestes d'evitar provocacions i garantir que aquestes protestes siguin no violentes ". Així mateix, va deixar clar "la importància que per a Espanya revesteix la seguretat d'Israel enfront d'amenaces i atacs terroristes".





L'POSICIÓ EUROPEA





Les mateixes fonts han explicat que els Estats membres de la UE coordinen la seva posició en els fòrums de drets humans, però que això no implica mantenir una única posició en totes les qüestions -encara que sí en la majoria-, al marge de les que presenta la mateixa UE com a tal.





A ells se suma que no tots els Estats membres de la UE són membres del Consell de Drets Humans, que té 47 membres amb mandats de tres anys. Actualment són membres del Consell un total de 10 socis de la UE (Àustria, Bulgària, Croàcia, República Txeca, Dinamarca, Espanya, Hongria, Itàlia, Eslovàquia i Regne Unit).





Els que no són membres del Consell tenen la possibilitat de mostrar el seu suport a una iniciativa mitjançant la seva "copatrocini" i, en aquest cas, assenyalen les fonts, copatrocinaron la resolució sis estats membres de la UE: Suècia, Irlanda, Eslovènia, Luxemburg, Portugal i Malta.





23 'sís', 8 'NOES' I 15 ABSTENCIONS





El que va adoptar el Consell, per 23 vots a favor, 8 en contra i 15 abstencions, va ser una resolució, titulada 'Garantint la rendició de comptes i la justícia per totes les violacions de Dret Internacional en els Territoris Palestins Ocupats, inclòs Jerusalem Est' , que endossa l'informe d'una Comissió d'Investigació creada al maig.





Àustria, Bulgària, Hongria i República Txeca van votar en contra (juntament amb Brasil, Austràlia, Ucraïna i Fiji) i la resta de socis europeus es van abstenir.





L'informe, expliquen aquestes fonts, documenta la mort en les protestes de 183 civils, incloent 34 nens, i les ferides de bala de més de 6.100 manifestants i també descriu els danys materials causats per les cometes i coets incendiaris llançats des de Gaza.





Així, subratllen que la resolució adoptada demana que s'apliquin les recomanacions de l'informe i que els fets investigats siguin sotmesos a tribunals de justícia nacionals o internacionals i subratlla que els esforços per posar fi al conflicte Israel-Palestina han de basar en el respecte al Dret internacional i als drets humans.





A més, crida a les parts a cooperar amb el Tribunal Penal Internacional, "condemna l'aparent ús intencional d'una força excessiva per part d'Israel contra civils", crida a totes les parts a que les manifestacions futures siguin pacífiques i que s'abstinguin de posar en perill la vida de civils.





També diu al respecte de la Quarta Convenció de Ginebra sobre Dret Internacional Humanitari i demana a l'Oficina de l'Alta Comissionada que reforci la seva presència en els Territoris Ocupats, doni seguiment a la situació i informe al Consell de Drets Humans en properes sessions.