El PSOE veta Vox però no concreta amb qui pactarà

La vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, ha afirmat que "Tenim el feixisme a les portes del Congrés!" En referència a la irrupció de Vox pel 28-A, després del seu salt al parlament andalús amb 12 diputats al desembre del any passat i el fracàs de Susana Díaz.





Lastra, a més, ha advertit que "si la dreta suma, la dreta governa", tot i que Ciutadans podria ser un dels partits amb què Pedro Sánchez podria formar govern en cas de guanyar les pròximes eleccions generals.





Vetant a la ultradreta, la vicesecretària socialista ha evitat donar detalls sobre els possibles pactes de un govern socialista elegit a les urnes a l'abril, tot i que el ministre de Foment i secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, ja s'hagi decantat per la formació d'Albert Rivera com a partit preferit per pactar, abans que haver de pactar els independentistes.





"Volem dependre de nosaltres mateixos", ha sostingut Lastra, i també ha dit que el seu objectiu és "ser capaços de mobilitzar una majoria social, progressista i assenyada (...) per aturar a l'extrema dreta en aquest país" apel·lant " als 350 diputats de la Cambra, que hauran de decidir si governa el PSOE o les tres dretes ".





A Lastra no l'ha sorprès la recent relació descoberta entre Vox i la Fundació Franco, qui li va pagar 50.000 al partit i ha qualificat el partit de Santiago Abascal com els "hereus polítics del dictador" i ha dit rotundament que no volen "tenir cap relació amb ells ".





El PSOE no veta a cap partit, exceptuant a Vox, i ha investit d'aliat preferent a Podem, contràriament al que pensa Ábalos. tot i descriure a Podem com un "soci lleial", Lastra ha reconegut que hi ha "alguna discrepància concreta" amb la formació habitada.





A falta d'un dia de la presentació del programa electoral socialista per al 28-A, els pactes del socialisme segueixen oberts per les dretes, les esquerres i fins i tot els independentistes, per poder dur a terme les 110 mesures que posarà el socialisme en el seu projecte electoral.









LASTRA DEMANA A TORRA "QUE deixi de marejar I RETIRE EL LLAÇ"





La número dos del PSOE, Adriana Lastra, ha recordat al president de la Generalitat, Quim Torra, que les resolucions de la Junta Electoral Central (JEC) són "d'obligat compliment", pel que li ha urgit a retirar el nou llaç que s'ha penjat de la façana del pati interior del Palau de la Generalitat.





"Que deixi de marejar" i "retiri el llaç", li ha instat Lastra en roda de premsa des de la seu del partit a Ferraz, on s'ha reunit el Comitè Electoral del partit.





Després de subratllar que, segons ell, el veritable problema a Catalunya és l'existència d ' "un conflicte social", Lastra ha denunciat que Torra "sembla més preocupat per uns llaços que de resoldre els problemes dels seus ciutadans". "Les institucions han de ser neutrals. Que retiri el llaç", ha sol·licitat.





Segons Lastra, les bones expectatives que presenta el PSC de cara a les generals, segons mostres les enquestes, s'expliquen perquè la societat catalana ha viscut "una fractura sense precedents" i està "cansada" del conflicte independentista. El que els preocupa de debò, com a la resta dels espanyols, són les pensions, les ocupacions precàries i la sanitat pública, ha indicat.





"Hi ha una majoria de catalans que no vol conflicte, que vol viure en una societat pròspera i entendre amb el del costat", segons el seu diagnòstic.