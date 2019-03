Casado col·loca el seu equip en les llistes electorals

El líder del PP, Pablo Casado, ha situat l'actual cúpula del Partit Popular i persones del seu cercle de confiança en llocs de sortida de les candidatures al Congrés i al Senat per a les eleccions generals del 28 d'abril. Paral·lelament, destacats dirigents pròxims a l'expresident del Govern Mariano Rajoy han estat ubicats al Senat, com Fernando Martínez-Maillo, Carlos Floriano i Rafael Hernando.









Casado ha emprès una àmplia renovació tant en les candidatures al Congrés com al Senat. Només en els caps de cartell, el canvi ha superat a les dues cambres el 75 per cent.





Alguns sectors del PP han expressat en privat el seu malestar pel que consideren una "neteja" del "marianisme" en moltes províncies i han alertat que pot provocar "desmobilització" davant les autonòmiques i municipals del 26 de maig.





Com va fer en el seu dia Mariano Rajoy envoltant-se de les seves fidels al Parlament, Casado també ha situat els seus en les llistes com a caps de cartell. Així passa amb els vicesecretaris Isabel García Tejerina (Valladolid), Marta González (La Corunya), Vicente Tirado (Toledo), Cuca Gamarra (la Rioja) i Javier Maroto (Àlaba). En el cas d'Andrea Levy, formarà part de la llista de Madrid en el lloc sisè i també serà la número dos de la llista a l'Ajuntament del PP per a les municipals de maig que lidera José Luis Martínez-Almeida, segons han confirmat fonts del partit.





SUÁREZ ILLANA, LACALLE I LASQUETTY





Així mateix, Casado ha situat també als seus col·laboradors, assessors i persones de la Fundació Concòrdia i Llibertat en llocs destacats. Així, Adolfo Suárez Illana, que presideix la fundació del PP, serà el seu número dos per Madrid, i l'economista Daniel Lacalle -encarregat de l'àrea econòmica per a aquesta fundació- serà el número quatre de la candidatura madrilenya.





També aniran a la llista de Madrid a la cambra baixa el seu cap de gabinet Javier Fernández-Lasquetty, exconseller amb Esperanza Aguirre, i l'excap de gabinet de José María Aznar Carlos Aragonés, en els lloc 10 i 11 respectivament d'aquesta candidatura. L'antecessor de Lasquetty i responsable de Comunicació del PP amb Casado en el procés de primàries, Pablo Hispán, serà el número dos al Congrés en la candidatura de Granada, per darrere de Carlos Rojas.





També han pujat a les llista per Madrid al Congrés membres de la seva Executiva, com el secretari de Política Local i alcalde de Boadilla, Antonio González Terol (del lloc 13 el 2016 al set) i la secretària d'Igualtat i germana del regidor assassinat per ETA , Mari Mar Blanco, que passa de la plaça 14 a la novena.





Per la seva banda, l'exsecretari d'Imatge Corporativa, Sergio Ramos, serà el número u del PP al Senat per la llista de Gran Canària. Altres joves que encapçalaran llistes, en aquest cas al Congrés, són Belén Hoyo (València) i Guillermo Mariscal (Las Palmas). Tots dos van donar suport al líder del PP des del primer moment en les primàries del partit.





MAILLO, FLORIANO I HERNANDO Al SENAT





Paral·lelament, Casado ha decidit col·locar a destacats 'marianistes' al Senat, a la qual concorren els "senadors del 155", com els defineix Pablo Casado per referir-se a el seu objectiu d'aplicar aquest article de la Constitució a Catalunya si aconsegueix arribar al Palau de la Moncloa. En aquesta Cambra ha situat tant l'macroordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, que lidera la llista per Zamora, com l'exresponsable d'Organització del partit Carlos Floriano, que és cap de cartell per Càceres.





També anirà al Senat com a número u per Almeria l'exportaveu del Grup Popular, Rafael Hernando. I a la cambra alta ha encaixat també al exveterano 'lampista' de Gènova i expert en campanyes electorals, Juan Carlos Vera, que en els comicis de 2016 anava en la llista per Madrid en el sisè lloc.





Casado ha situat a les llistes dos dels seus competidors en les primàries de l'any passat. Elio Cabanes anirà en el lloc setè de la candidatura del PP per València mentre que José Ramón García-Hernández repetirà com a número dos per Àvila, un escó que en aquesta ocasió és més difícil d'aconseguir per la fragmentació de l'espai de centre-dreta.





ZOIDO, MARGALLO I MONTSERRAT





En les llistes que el PP ha presentat en les Juntes Electorals no figura l'actual portaveu del Grup Popular al Congrés i exministra de Sanitat, Dolors Montserrat. Tot i que en les files del PP la situaven com a cap de cartell per Barcelona, al final Casado s'ha decantat per Cayetana Álvarez de Toledo.





Fonts del PP consultades apunten que Montserrat engrossirà la llista del PP per a les europees de maig, igual que l'exministre d'Exteriors José Manuel García-Margallo. Podria succeir el mateix amb l'exministre de l'Interior i exalcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que al final no ha format part de les candidatures per a les generals.





També ha quedat fora l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz, el nom ha aparegut vinculat en els últims mesos amb l'anomenada 'operació Kitchen' relativa al robatori de material sensible a l'extresorer del PP Luis Bárcenas. També el seu llavors secretari d'Estat, Francisco Martínez, ha quedat fora de les llistes per a les generals d'abril.





L'expresident del Congrés i exministre de José María Aznar, Jesús Posada, tampoc repetirà com a diputat a la cambra baixa per Soria per als comicis. També ha caigut de la llista de Madrid l'exministre Cristóbal Montoro, vinculat en els últims anys a l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, igual que Fátima Báñez i Iñigo Méndez de Vigo. Aquests dos últims van anunciar fa un parell de setmanes que deixaven la primera línia de la política.