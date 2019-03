El pare que va destapar el cas d'abusos a menors als Maristes creu que el professor ho "explicarà tot"

El pare que va destapar el cas Maristes de presumptes abusos en diversos col·legis, Manuel Barbero, ha explicat aquest dimarts a les portes de l'Audiència de Barcelona que l'acusat, l'exprofessor de gimnàstica Joaquín Benítez, li ha dit que ho "explicarà tot".









En declaracions als mitjans, Barbero ha explicat que s'ha trobat amb Benítez en una cantonada de l'Audiència i que li ha cridat pel seu nom i li ha demanat que es recordés de la conversa que van mantenir sobre que "arribat el moment, doncs parlaria i comptaria tota la veritat de si Maristes sabia o no sabia" l'existència dels abusos i si hi havia més professors que els haguessin comès.





"Avui m'ha confirmat que sí, que a l'Audiència avui parlarà i comptarà tot", ha declarat Barbero, abans de l'inici de la sessió en la qual està prevista aquest dimarts la declaració de l'exprofessor acusat, després d'una testimoni i la pràctica de la prova pericial.





Barbero també ha explicat que Benítez li ha intentat donar la mà però que ell s'ha negat: "Li he dit que no, que per favor que no s'acosti".





El pare d'una de les víctimes ha recordat que pel que deia l'acusat i pel que deien els afectats "presumptament Maristes està implicat" en els casos d'abusos, i ha assenyalat que hi ha multitud de declaracions davant dels Mossos d'Esquadra a aquest sentit.





Si la sentència recull aquesta presumpta implicació, ha indicat que estudiaran noves accions legals.