El exprofessor de Maristes demana perdó: "Tenia aquesta debilitat"

El exprofessor de Maristes Joaquín Benítez, que està sent jutjat per quatre delictes d'abusos sexuals a alumnes a l'Audiència de Barcelona, ha demanat perdó a les víctimes ia les seves famílies i ha assumit la seva responsabilitat: "Com a persona tenia aquesta debilitat".





En declaracions als mitjans després de la primera sessió del judici, on encara no ha declarat com a acusat, Benítez ha expressat que lamenta "moltíssim" el que ha passat i ha demanat també perdó a tots els pares i alumnes del col·legi.





Ha demanat a la premsa que deixin de cridar pederasta ja que des de 2011 s'ha tret "la porqueria que tenia a la ment".









"Si estic donant la cara és perquè sóc una persona nova i vull de veritat que la gent sàpiga que podem canviar si volem", ha expressat.





Ha assegurat que ell de petit va viure "un infern" ja que durant 17 anys va ser víctima d'abusos mentre estava internat en un col·legi.





També ha demanat perdó a la seva família i ha lamentat que per aquest cas ha perdut als seus amics ia la seva família: "Només queden dues persones de la meva família que m'atenen".





La declaració de Joaquín Benítez com a acusat de quatre abusos sexuals es preveu per aquest dimarts a la Secció 21 de l'Audiència de Barcelona.





Segons fonts jurídiques consultades, la defensa de Benítez s'ha negat a arribar a un pacte amb les acusacions que hagués implicat la seva confessió i acceptació d'una condemna, evitant així que prosseguís el judici i declaressin les víctimes.