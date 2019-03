Ciutadans defensa la declaració del tinent coronel Baena: si hi va haver "període insurreccional"

El portaveu de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, s'ha mostrat d'acord amb el testimoni del tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena, que aquest dimarts al judici de l'1-O ha qualificat de "període insurreccional" el que va passar a Catalunya entre el 20 de setembre de 2017 fins a la intervenció de l'autonomia.





En preguntar en roda de premsa, ha respost que no li estranya que s'hagi utilitzat aquesta qualificació: "Quan un dirigent diu 'Premeu' als CDR perquè facin accions de carrer, jo relaciono això amb un clima insurreccional també", en referència al president Quim Torra.





Ha defensat que, en les manifestacions del 20 de setembre i l'1-O, era el llavors president Carles Puigdemont i els consellers els que animaven a participar en mobilitzacions que "no eren legals i tenien per objecte desobeir les resolucions judicials i la llei" .





"Per tant, aquests actes van ser impulsats pel Govern, i el Govern no ha deixat d'impulsar la divisió, la confrontació i l'oposició per part de la població a les lleis", ha alertat.









Sobre que Vox hagi proposat premiar amb medalles al mèrit civil a qui fereixi a un lladre, Carrizosa ha contestat que no vol pronunciar-se sobre "ocurrències absurdes" com les que està plantejant Vox en les últimes setmanes.