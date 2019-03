Les principals amenaces per la seguretat nacional: terrorisme gihadista, crim organitzat i ciberatacs

L'informe de seguretat nacional de l'any 2018 inclou com a principals amenaces per a Espanya el terrorisme gihadista, el crim organitzat, els ciberatacs o la pressió migratòria, tots ells compartits pels països anàlegs de la Unió Europea.





El Govern ha fet públic aquest dimarts el document elaborat pel Departament de Seguretat Nacional del Gabinet de la Presidència i aprovat el passat dia 15. L'objectiu és la composició d'un "mapa" de les amenaces i desafiaments que ha d'afrontar Espanya i les actuacions posades en marxa per a la seva "detecció, anticipació i resposta".





En aquest context, constata que "es manté" l'amenaça contra Espanya del terrorisme internacional gihadista, potenciada per "l'ús de mitjans poc sofisticats, l'acció dels llops solitaris, la presència de combatents terroristes estrangers i la furete activitat de propaganda".





En concret, l'informe apunta que el major risc d'atemptat per a Espanya prové de terroristes individuals auto-radicalitzats o cèl·lules jihadistes autònomes, com la responsable dels atemptats de Barcelona i Cambrils a l'agost de 2017.





A més, recull les xifres de detinguts durant els últims anys i destaca que, en contrast amb l'augment de presos en 2015, 2016 i 1017; en 2018 va tenir lloc un descens en el nombre de detinguts a Espanya, "en sintonia amb el descens progressiu del nombre de combatents terroristes estrangers".









L'informe de seguretat nacional subratlla també el crim organitzat com "una de les principals amenaces" a la seguretat nacional, sobretot tenint en compte la seva "gran poder d'adaptació". Per les seves característiques, avisa que és capaç d'interactuar amb altres amenaces com els conflictes armats, el terrorisme, la proliferació d'armes de destrucció massiva, l'espionatge, els ciberdelictes i les amenaces sobre les infraestructures crítiques.





En aquest sentit, informa que les principals activitats criminals dutes a terme per grups organitzats en 2018 van ser el tràfic d'estupefaents, el blanqueig de capitals, el cibercrim, la tracta d'éssers humans, els fraus a la Hisenda Pública i el tràfic il·lícit de armes.





L'informe dedica a més un important apartat a l'ciberespai com "l'escenari preferit de les noves formes de conflicte". Així, inclou en aquest apartat les ciberamenaces, un increment dels ciberincidentes mitjans diaris i un ús "creixent" d'aquest mitjà per a accions de desinformació o propaganda.





AUGMENT D'ATACS A INFRAESTRUCTURES CRÍTIQUES





Un focus d'aquests ciberatacs són les considerades infraestructures crítiques, que han patit un augment d'aquest tipus d'agressions entre 2013-2018. Segons detalla, en aquest lustre s'han gestionat un total de 2.568 incidents en operadors crítics, encara que els serveis essencials que aporten "no es van veure compromesos". El 50 per cent d'aquests atacs es van produir contra els sectors financer i tributari, energètic i de transport.





L'informe de seguretat nacional de 2018 també avisa d'un increment en la "agressivitat" per part d'alguns serveis d'intel·ligència i destaca l'auge de l'espionatge industrial, el que ha fet que s'hagi incrementat el nombre de contractes classificats del Ministeri de Defensa.





"El creixent nivell d'agressivitat per part de serviciso d'intel·ligència hostils suposa un repte tant per a Espanya com per al seu entorn europeu", subratlla apuntant la necessitat d'una resposta de contraintel·ligència "integral i concertada".





Aquestes activitats "hostils" utilitzen de manera prioritària el ciberespai. "La dificultat d'atribució d'aquestes acticidades i la seva execució des de llocs fora de l'abast de les autoritats espanyoles fa que siguin difícils de neutralitzar", lamenta el document.





En aquest marc, revela que en els últims anys s'han dut a terme "neutralitzacions" de les activitats de serveis d'intel·ligència hostils a Espanya, "mitjançant expulsions oficials o bé neutralitzacions discretes sense procedir a la comunicació oficial".





SITUACIÓ ECONÒMICA





L'informe de seguretat nacional també abasta altres àmbits com l'espai aèria, el marítim, la despoblació de l'entorn rural, la no proliferació d'armes de destrucció massiva, la seguretat energètica o la protecció davant amenaces o catàstrofes.





Pel que fa a la situació econòmica, apunta que les perspectives per als propers anys són un manteniment de la recuperació, tot i que "a ritme una mica inferior". El document atribueix aquesta desacceleració a factors que generen incertesa en el pla internacional, com el proteccionisme comercial, el desenllaç del 'Brexit' o l'elevat endeutament públic.





També aborda el repte de la migració i destaca com a repte la necessitat de "prevenir i controlar els fluxos migratoris irregulars a les fronteres, així com garantir una adequada acollida i integració dels immigrants i sol·licitants d'asil".