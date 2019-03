El govern francès es reafirma en el suport a la unitat d'Espanya després de la denúncia de 41 senadors francesos per la "repressió" al 'Procés'

El Ministeri francès d'Afers Europeus ha reafirmat aquest dimecres que França manté el seu suport "a la unitat i la integritat d'Espanya", després que un grup de 41 senadors francesos hagi signat un text denunciant "repressió" dels líders independentistes.





"França reitera la seva afecció constant al respecte del marc constitucional d'Espanya. És en aquest marc, que és el de l'Estat de Dret, en el qual s'ha de plantejar l'assumpte de Catalunya", segons una declaració de la portaveu del Ministeri.





Per la seva banda, la ministra, Nathalie Loiseau, ha escrit a Twitter que la posició del seu Govern sobre Catalunya passa pel "estricte respecte de les normes constitucionals espanyoles". Catalunya, ha dit, és un assumpte que "és responsabilitat d'Espanya, que és un Estat de Dret, en el que ningú, fins i tot si és parlamentari francès, ha de interferir".





"No correspon a França ficar-se en procediments judicials en curs", ha dit també la portaveu del seu Ministeri. També ha expressat la "plena confiança" en la capacitat de la democràcia espanyola de tirar endavant un "diàleg polític tranquil, respectuós de la legalitat constitucional i l'Estat de Dret".





I ha afegit que, en un moment en què "l'esperit d'unitat i de solidaritat" ha de guiar els països per rellançar el projecte europeu, "les autoritats franceses recorden el seu suport a una Espanya forta i unida i el seu ple suport a les autoritats espanyoles ".





El Govern d'Emmanuel Macron s'ha expressat així després de conèixer-se que un total de 41 senadors francesos, pertanyents a diferents grups polítics han signat un text en què denuncien la "repressió" que, al seu parer, pateixen "electes legítims" i "representants polítics de la Generalitat de Catalunya "que estan empresonats o" forçats a l'exili per les seves opinions en l'exercici del mandat que els han confiat els seus electors ".





Els signants són, majoritàriament, comunistes i socialistes, però també centristes, 'republicans' (l'antic partit de Nicolas Sarkozy) i de la República en Marxa, la formació que dóna suport a Macron. És el cas d'André Gattolin, que ha difós el text al seu bloc del mitjà digital 'Mediapart'. El Senat francès té un total de 348 membres.





El Govern espanyol ha agraït aquest dilluns a França la seva "ràpida i contundent" resposta de suport a la unitat d'Espanya davant l'"inadmissible" manifest signat per 41 senadors francesos hagi signat un text denunciant "repressió" dels líders independentistes.





El secretari d'Estat per a la UE, Luis Marco Aguiriano, i l'ambaixador de França a Espanya, Fernando Carderera, han mantingut aquest dilluns una trobada en la seu del Ministeri d'Afers exteriors en el qual han compartit el seu rebuig ferm a aquest manifest sota el títol 'Pel respecte als drets fonamentals a Catalunya'.





Segons han destacat, el manifest subscrit pels senadors francesos "revela un alarmant nivell de desinformació dels senadors signants sobre la realitat espanyola, i en concret sobre Catalunya".









Una minoria de 41 senadors francesos (dels 348 que són membres de la sala), tant d'esquerres com de dretes, creuen que existeix "repressió" contra els líders del procés independentista català i demanen a França i a la UE que restableixin "les condicions de diàleg".





Fernando Carderera, l'ambaixador espanyol a França, "lamenta i rebutja" el manifest subscrit pels legisladors, "que demostra un desconeixement absolut de la situació a Espanya per part d'un grup minoritari de senadors francesos". En resposta a aquesta declaració, Cardedera diu que "s'estan fent gestions a tots els nivells".





François Calvet, representant del departament de l'anomenada Catalunya Nord i un dels promotors de la iniciativa, defensa que França i Europa intervinguin "perquè hi hagi una mediació", perquè la situació actual "no beneficia ningú" i per evitar que "el diàleg no es porti al nivell judicial ".





André Gattolin, membre de La República en Marxa, el partit de Macron, demana al costat de Calvet en un manifest que "França i els països de la Unió Europea intervinguin per restablir les condicions del diàleg per trobar solucions polítiques a un problema polític". Consideren que "la gravetat d'aquesta situació s'ha subestimat a França".





Per la seva banda, Manuel Valls, exprimer ministre francès i candidat de Ciutadans per a l'alcaldia de Barcelona, els ha acusat de desconèixer la realitat catalana i ser víctimes de les "intoxicació" separatista.









Per això, demanen que França i els països de la UE "intervinguin per restablir condicions del diàleg per trobar solucions polítics a un problema polític".





Els signants justifiquen les seves paraules en què França és "veïna d'Espanya i de la seva Grean regió, Catalunya", amb la qual, diuen, comparteixen una llarga història. Segons expliquen, els interessen els "successos greus" de Catalunya, especialment ara que es desenvolupa el judici al Tribunal Suprem.





Així, diuen que el que demanen és "respecte a les llibertats i els drets fonamentals a Catalunya", tot i que diuen no voler "interferir-se en els problemes polítics d'un país veí" ni "prendre partit sobre l'assumpte de la independència de Catalunya".