El Govern demana una bestreta a l'Estat davant la falta pressupostos

El Consell Executiu d'aquest dimarts ha debatut el pla de contingència que elabora la Conselleria d'Economia per afrontar que la Generalitat no podrà disposar d'uns pressupostos per a aquest any, davant la falta de suports per aprovar-los, i que haurà de governar amb comptes prorrogades.





En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la nova portaveu, Meritxell Budó, ha explicat que aquest pla es farà a través de les aportacions que facin tots els departaments sobre les seves necessitats pressupostàries, i finalment de refondran totes les peticions en un sol document .





L'objectiu d'aquest pla de contingència, segons va explicar el vicepresident Pere Aragonès setmanes enrere, és dotar la Generalitat de recursos necessaris per emprendre accions i compromisos que no estaven previstes en el pressupost actual, que és el prorrogat de 2017.





La portaveu també ha reclamat al Govern espanyol que faci arribar a Catalunya en forma de bestreta "la part proporcional" que li correspon dels 7.000 milions d'euros extres que les arques de l'Estat han recaptat en forma d'impostos, una xifra que va anunciar el mateix Executiu de Pedro Sánchez.









Budó ha precisat que l'elaboració final d'aquest pla de contingència també depèn de si el Govern espanyol compleix amb aquestes bestretes, i ha animat el PSC a apel·lar als seus "companys" del PSOE a complir amb el pagament d'aquests recursos.





Ha defensat que el pagament d'aquesta bestreta del Govern a les autonomies no ha d'estar vinculat al fet que hi hagi o no pressupostos generals de l'Estat (PGE) -no n'hi haurà el 2019 -, i ha assegurat que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, també ho defensava quan era consellera andalusa.





El pla de contingència de la Generalitat, que en paraules de Budó hauria d'estar llest "en els pròxims dies", ha de servir perquè l'administració catalana afronti reptes relacionats amb la lluita contra el fracàs escolar, la millora de la sanitat o el desplegament de la Renda garantida de Ciutadania, entre d'altres.