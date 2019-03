JxCat incorpora Joan Rigol, Marina Geli, Ada Parellada i Joan Lluís Bozzo

L'expresident del Parlament Joan Rigol, l'exdiputada socialista Marina Geli, l'actor i director teatral Joan Lluís Bozzo i la cuinera Ada Parellada concorreran com a independents a les llistes de JxCat a les eleccions generals del 28 d'abril.









Segons un comunicat de JxCat, Rigol tanca la candidatura per Barcelona que encapçala el líder de JxCat al Parlament, Jordi Sànchez -Jutjat al Tribunal Suprem per l'1-O-, seguit per la ja exconsellera de Cultura Laura Borràs, número 2.





A la llista per Barcelona s'incorporen també, com a independents, el diputat de JxCat al Parlament Francesc de Dalmases (6); la meteoròloga Míriam Santamaria (8); la cuinera Ada Parellada (11); l'exmembre de l'ANC Marcel Padrós (13); l'actor Joan Lluís Bozzo (30) i la dibuixant Pilarín Bayés (31), entre d'altres.





A la candidatura de Girona, que encapçala l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, es presenta com a número 3 l'exdiputada socialista Marina Geli -que ja va ser candidata de JxCat a les eleccions catalanes del 21 de desembre de 2017-, i el primer suplent de la llista és el politòleg Ramón Cotarelo.





També s'incorpora com a independent la qual va ser portaveu del Govern tripartit, Aurora Masip (3), en la candidatura per Tarragona que lidera Josep Rull -que, com Sànchez i Jordi Turull, està sent jutjat al Tribunal Suprem per l'1-O- i Hèctor López Bofill al capdavant del Senat.





Turull, que encapçala la llista per Lleida, té també té presència d'independents: Roser Borrell com a número 3 per al Congrés, i l'enginyer Jordi Murgó com a número 3 a la llista del Senat.