Casado afirma: el 28-A serà un plebiscit per a "que Torra segueixi manant a través del Govern de Sánchez o el PP"

El president del PP, Pablo Casado, ha plantejat les eleccions generals com un plebiscit, assegurant que aquell 28 d'abril "en el qual si que vam votar tots els espanyols, el que es pot presentar com un referèndum, la pregunta és volem que Quim Torra segueixi manant a tot Espanya a través d'un govern Frankenstein de Pedro Sánchez o volem que hi hagi una alternativa liderada pel PP ".





En un acte a Màlaga capital, amb el president del PP andalús, Juanma Moreno, i davant 1.200 persones, Casado ha dit que la manifestació independentista d'aquest dissabte a Madrid va ser un "sonor punxada" i ha indicat que "no volem que callin , el que volem és que si volen la independència que vinguin a les Corts com va fer l'exlehendakari Ibarretxe i vegem en la sobirania nacional si tenen suport o no ".













Així mateix, ha dit que "una cosa és que puguem entendre que hi hagi gent que va a Madrid a demanar la independència i una altra que el president del Govern li posi la catifa vermella, es reuneixi amb ells a Pedralbes i pacti amb ells 24 mesures per aconseguir la independència ".





"I això és el que no pot ser, per això hem de desallotjar el Govern de Pedro Sánchez que és el màxim aliat de Torra, de Puigdemont i de tots els que ahir van anar a demanar el que està permès però que no és admissible des d'un punt de vista dels que volem la unitat nacional ", ha manifestat.