El comité d'empresa de Nissan reclama que la nova inversió no garantitza el futur de la planta a Barcelona

El comitè d'empresa de Nissan a la Zona Franca de Barcelona i Montcada i Reixac (Barcelona) ha lamentat aquest dimarts "la falta d'una aposta que garanteixi el futur de Nissan a Barcelona".





Així ha reaccionat a la proposta de la companyia de reduir la plantilla en unes 600 persones per fer front a la situació de baixes produccions, ha informat CCOO de Catalunya aquest dimarts en un comunicat.





L'òrgan de representació posa de manifest que en les mesures no apareix la possibilitat de fabricar un nou model de vehicle que pugui fer augmentar els baixos nivells de producció existents.





Per això, fa una valoració negativa de l'anunci, ja que només significa "un pegat" davant de situacions de calat estructural en què es troben les planes de Barcelona i Montcada i Reixac, en les seves paraules.





Ha recordat que han presentat diverses peticions perquè es presenti un pla industrial que contempli el manteniment de l'ocupació i l'activitat de Nissan.





"Manifestem el compromís de fer front a una negociació que ha de garantir les condicions socials que fins ara hem acordat per a totes les persones que es vegin afectades i les garanties d'ocupació a present i futur per a la resta de la plantilla", ha opinat el comitè.





MODEL DE FÀBRICA





El comitè seguirà instant a les institucions a que s'impliquin en garantir el futur de l'empresa a Barcelona: "Tenim presents totes les reunions que hem mantingut amb les administracions públiques".





Així mateix, ha demanat a la companyia que clarifiqui el model de fàbrica que vol, si està preparada per afrontar els canvis que es produiran en el sector de l'automoció i com preveu mantenir l'ocupació en el futur.





Chacón celebra la inversió de Nissan a una nova planta tot i la reducció de plantilla





La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, ha celebrat la inversió de 70 milions anunciada aquest dimarts per Nissan en una nova planta de pintura a Barcelona, malgrat que la multinacional també ha plantejat una reducció de plantilla de 600 treballadors: "És una decisió purament empresarial".





"És evident que hi ha transformació i que per garantir la continuïtat hi ha de vegades elements que afecten la competitivitat de les empreses i que són decisions en l'àmbit purament empresarial", ha valorat la consellera en una atenció als mitjans després d'inaugurar el saló Graphispag 2019 al costat del president de la Generalitat, Quim Torra.





Chacón ha sostingut que la indústria de l'automoció, com altres sectors, afronta un procés de transformació que implica la reforma de molts processos productius, el que ha remarcat que "afecta" la competitivitat de les empreses.





"Que hi hagi està inversió o que no estigués voldria dir que Nissan podria progressivament anar debilitant la seva estructura aquí com a centre productiu i, en canvi, aquesta inversió la posiciona de cara al futur", ha remarcat.





Per al departament d'Empresa, Chacón ha defensat que la prioritat és que arribin a Catalunya projectes i inversions, ja que "a partir d'aquí és automàtica la conservació o generació de nous llocs de treball".





La consellera ha explicat que han treballat des del Govern perquè Nissan situés la nova planta a la Zona Franca de Barcelona i no a altres destinacions, i que han realitzat un acompanyament financer i tècnic a la companyia automobilística per "fer atractiva" la candidatura catalana per acollir el centre.





L'EMPRESA





El comitè d'empresa explicarà aquest dimecres en roda de premsa el seu posicionament i propostes sobre l'anunci fet per la companyia, que també preveu una inversió de 70 milions d'euros per a una nova planta de pintura.





Nissan ha plantejat aquest dimarts una reducció de plantilla de 600 persones a la fàbrica de Barcelona i una inversió de 70 milions d'euros per construir una nova planta de pintura que es preveu operativa el 2022.





Ho han dit aquest dimarts en roda de premsa el president de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy; el responsable de fabricació de l'aliança Renault-Nissan, José Vicente dels Mossos, i el conseller director general de Nissan Motor Ibèrica, Genís Alonso.





La companyia ha traslladat a la representació dels treballadors la necessitat d'adequar l'estructura de la planta a la reducció dels volums de producció, i espera arribar a un acord abans de Setmana Santa en matèria de prejubilacions i també baixes voluntàries.





APOSTA PER LA ZONA FRANCA





Els directius han insistit que el nou pla industrial per a la planta respon a la voluntat de la companyia de seguir a Barcelona: "La intenció de Nissan és seguir produint cotxes a la Zona Franca en el futur i per això posa 70 milions", ha explicat dels Mossos.





Per la seva banda, de Ficchy ha insistit que volen mantenir la planta competitiva i que treballaran per arribar a un acord amb els sindicats el més aviat possible: "Si la planta aconsegueix ser més competitiva seguirà endavant".





Ha especificat que volen dur a terme el pla de reestructuració de plantilla en condicions de mercat i que obeeix a la necessitat de fer front a la competència: "Aquest moviment s'ha de veure com una oportunitat per al futur de la planta".





COMPETITIVITAT I SOSTENIBILITAT





Dels Mossos ha explicat que es tracta d'un acord a tres anys per guanyar estabilitat i que no contempla l'entrada d'un altre vehicle: "Nissan aposta per la Zona Franca. És important buscar la sostenibilitat de la planta amb els volums baixos que tenim avui en dia ".





"Sóc positiu, espero que Genís Alonso abans de Setmana Santa arribi a un acord per a aquest ajust de 600 persones per buscar aquesta sostenibilitat. Volem arribar a un acord de baixes i prejubilacions en situació de mercat. Confio en una solució", ha asseverat.









De Ficchy ha recordat que el mercat ha anat canviant i que els costos de fabricació de la planta són més elevats que els que experimenten en altres plantes de l'aliança: "Tenim un sobrecost de producció".





"Estem veient una rendibilitat reduïda. Els volums han caigut, els volums de producció d'unitats estan generant perdudes en rendibilitat. Si volem mantenir la rendibilitat d'avui hem de reduir els costos fixos", ha afirmat de Ficchy.





La previsió de producció de la companyia a la planta de la Zona Franca de Barcelona per a l'any que ve és de 60.000 vehicles.