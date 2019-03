L'expresident de Ferrari culpa Fernando Alonso del seu fracàs en la F1

Tot i reconèixer el seu talent i les seves virtuts a la pista, l'expresident de Ferrari, Luca Cordero Di Montezemolo, ha afirmat que el caràcter de Fernando Alonso enfront de les adversitats no era l'adequat.





"Va ser menys proper a l'equip que Michael (Schumacher) i Niki (Lauda), particularment en els moments difícils. Estar a prop de l'equip en els bons moments és fàcil ", ha declarat Di Montezemolo en una entrevista per Formula1.com, tot i que el que va ser enginyer del pilot asturià a l'escuderia italiana, Andrea Stella, lloava la comoditat d'Alonso amb el grup d'enginyers.





Encara i els reporches, Di Montezemolo concorda amb l'opinió general sobre que "en termes de rendiment, Fernando era molt bo. Per a mi, Alonso -juntament amb Hamilton i Vettel en carrera-, està molt a prop de Michael Schumacher".





També va afirmar que "en carrera, Alonso era i és un pilot fantàstic. Va perdre els campionats (en 2010 i 2012) no pels seus errors. Si hagués guanyat un Mundial (dels comentats), avui estaríem parlant d'una cosa diferent. Estem parlant que Alonso, tot i que no va tenir el millor cotxe, era capaç de guanyar un campionat. Alonso és molt fort ", ha conclòs l'expresident de Ferrari per apedaçar la seva cop de destral a Alonso.