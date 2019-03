Guindos declara que va desconfiar des del principi del projecte de Rato per recapitalitzar Bankia

Els principals dirigents de la banca al nostre país, Francisco González del BBVA i Emilio Botín Santander mai es van fiar del pla de Rodrigo Rato per tornar a alçar el capital de Bankia.





I en la sessió del judici sobre el cas Bankia de dimarts a la tarda, l'exministre d'Economia, Luis de Guindos, ha declarat en el judici com a testimoni que ell també va desconfiar del projecte de Rato per recapitalitzar Bankia en la reunió del 6 de maig que va tenir l'exministre amb González i Botín.





"Després d'avisar que anàvem a presentar un nou reial decret que demanava 30.000 milions més de provisions, Rato em va demanar una nova reunió per parlar sobre el futur de Bankia i vaig acceptar. Dos dies més tard ens vam reunir i, a petició de Rato i ell ens explicar les necessitats de 7.000 milions i els seus plans. ens va explicar el pla i no ens va semblar suficient "ha dit de Guindos, confirmat que la reunió del 6 de maig" va ser l'única que es va tractar específicament el cas Bankia ".









Tot i això, de Guindos no ha aclarit si pressionar Rato perquè dimitís, com així va assegurar en la seva declaració com a acusat el mateix Rato, però sí que ha dit que va obligar a Rato a deixar el càrrec un cop havia escollit ja a la seva substitut , Jose Ignacio Goirigolzarri, per ser el conseller delegat de Bankia.





A més, l'actual vicepresident del Banc Central Europeu també ha declarat que va intervenir Bankia davant els avisos del Banc d'Espanya i del Fons Monetari Internacional, ja que hi havia molta alarma ". Luis de Guindos també ha afirmat que no sabia que "estaven sense auditar" els comptes del banc madrileny de l'any 2011.





També, Guindos ha fet saber que Bankia va contactar amb Unicaja i Liberbank abans de la seva fallida total, però els acords amb aquestes entitats bancàries no van prosperar. Davant d'aquesta situació de Bankia, ha afirmat que el Banc d'Espanya temia per "la fuga de dipòsits, el sector immobiliari s'estava esfondrant, tenia una gran dependència de liquiditat del BCE ...".





Guindos ha explicat que, com a ministre d'Economia, la seva prioritat va ser salvar el sistema financer de caure per complet i evitar un rescat total. El vicepresident del Banc d'Espanya també ha aprofitat aquesta sessió de testificació per llançar una pullita al govern socialista de Zapatero en advertir que les crisis es han d'intervenir "com més aviat perquè si no la pilota es fa més gran".