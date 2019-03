Laia Bonet continua en la ATLL, en situació d'incompatibilitat

La socialista i candidata a les eleccions per Barcelona, Laia Bonet, no ha deixat el seu càrrec com a adjunta a la Presidència de l'ATLL -l'empresa pública que substitueix a Aigües Ter Llobregat (ATLL) -.





Així ho asseguren des de la Secció Sindical de CGT. A través d'un comunicat, l'associació de treballadors i treballadores ha volgut desmentir que Bonet hagi deixat el lloc -adjudicado per Lluís Castella, CEO d'Acciona- que ostentava en l'ATLL CGC SA





Segons aquesta secció sindical, l'actual número dos de Jaume Collboni, encara que sí ocupa un despatx, no ha estat mai en l'organigrama de l'empresa, de manera que "desconeixem a què s'ha dedicat durant aquests anys i a què es dedica en l'actualitat".





Bonet havia estat Secretraria del Govern en l'etapa del tripartit que presidia José Montilla / Arxiu





CGT denuncia que "les seves funcions mai han estat publicades en el manual de funcions, com les de tots els treballadors".





De la mateixa manera, desconeixen quin tipus de contracte té ni què remuneració rep. El que sí que tenen clar és que està en una situació d'incompatibilitat.





Fa quatre anys la política va ser fitxada per Acciona per portar les relacions institucionals de l'ATLL, atès que Bonet havia estat Secretraria del Govern en l'etapa del tripartit que presidia José Montilla.





Segons es publicava el passat 12 de març, Bonet havia pres la decisió d'abandonar el vaixell abans que la Generalitat prescindeixi dels seus serveis. Però això, de moment, no li consta a la CGT.





ADJUNTA DE QUI?





Bonet va ser contractada com a adjunta a la Presidència de l'antiga ATLL, "i passada l'etapa privada no sabem si hi haurà passat a engrossir la partida de Sous i Salaris de l'empresa pública".





La secció sindical lamenta que "les portes giratòries donen voltes per un partit (PSC) que al seu programa electoral divulga que la justícia social ha de ser el cavall de batalla principal perquè aborda tots els àmbits de la política pública".





El consell d'administració de la nova ATLL està presidit per la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, la convergent Marta Subirà. Però la CGT no té constància que hagi estat nomenada, pel que es pregunten de qui és actualment adjunta Laia Bonet.





El passat 28 de febrer, el director econòmic i financer, el dels clients i el director general de la concessionària, Fernando Gutiérrez Zabala, abandonaven els seus despatxos.





"No hauria d'haver renunciat a aquesta posició el mateix dia?", es pregunten des de la secció sindical. "Continua d'adjunta d'una direcció designada per l'Administració?".