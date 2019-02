Acciona se'n va definitivament de l'ATLL i el Govern pren el control de l'empresa

Durant el matí d'aquest dijous 28 de febrer, els treballadors de les plantes d'ATLL han començat a veure moviments als despatxos de l'entitat. I, a poc a poc, han vist com abandonaven els seus despatxos el director econòmic i financer, el dels clients i el director general de la concessionària, Fernando Gutiérrez Zabala, mentre els treballadors no sabien el que estava passant.









Finalment a primera hora de la tarda, el mateix director general ha enviat un comunicat als treballadors d'ATLL en el qual se'ls informava que a partir d'aquest 28 de febrer, abandonaven la gestió de l'entitat i que, per tant, es els comunicava que era efectiva la subrogació per part de l'Ens d'Abastament de l'Aigua ATL.





Malgrat que hi ha hagut alguns treballadors que s'han pres la notícia de manera positiva perquè creuen que la gestió de l'aigua ha de ser pública, la veritat és que hi ha una sensació d'expectació sobre com van a ser tractats per l'Administració.





Molts treballadors recorden que abans que entrés la concessionària, l'Administració va decidir retallar un 5% els sous dels treballadors i fins i tot els van retirar els tiquets restaurant per la crisi. Així mateix, malgrat que l'empresa no va reajustar els sous a la entrar si que va proposar fer divisions en la plantilla per cobrar incentius per part dels caps d'àrea en funció dels objectius i temen que això pugui desaparèixer.





De moment, Territori no ha volgut donar informació al respecte, però la gestió pública de l'aigua és ja un fet i Acciona ha abandonat ATLL a l'espera que es resolgui el litigi sobre la liquidació del contracte.





L'última proposta, que ha ofert el Govern té en compte la documentació de la gestió de 2018 d'Acciona, i ha arribat després de les dues primeres, que van ser una reclamació de 38 milions a la concessionària i una compensació per a Acciona de 53,8 milions d'euros.





"Lluny de que soni a correcció, no és així, des del primer moment s'ha parlat d'una liquidació definitiva provisional i una liquidació definitiva final", va precisar Calvet, en comissió parlamentària per informar sobre els càlculs econòmics del retorn de la concessió d'ATLL i sobre la reclamació d'Acciona per la resolució del contracte.





Des que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) denegués les mesures cautelars presentades per Acciona per evitar que el Govern prengués el control d'Aigües Ter-Llobregat (ATLL), els moviments s'han començat a precipitar, tal com informava aquest diari. Fins que aquest dijous 28 de febrer, finalment, la concessionària d'Acciona ha comunicat als seus treballadors que ja no són els encarregats de l'ens.