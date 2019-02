El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha explicat aquest dilluns que els Pressupostos de la Generalitat de 2019 no contemplen cap partida específica per abordar una eventual indemnització per la decisió de la justícia sobre l'empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL).





En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha explicat que, quan es concreti quin és el pagament específic que hagi d'abordar el Govern, aquest es materialitzarà a través dels fons de contingència que estan inclòs en els comptes autonòmiques.





Segons les dades dels pressupostos facilitades aquest mateix dilluns a la Generalitat, els comptes preveuen 220 milions en l'epígraf relatiu als 'Fons de contingència', 110 milions menys que els comptes de 2017, que són les que té en vigor Catalunya actualment - -prorrogades--.