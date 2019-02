El ple del Parlament ha rebutjat aquest dimecres crear una comissió d'investigació sobre l'adjudicació del servei d'Aigües Ter-Llobregat (ATLL), com havien demanat Cs i els comuns.





La proposta ha estat tombada pels vots contraris de JxCat, ERC i el PSC, mentre que Cs, els comuns, la CUP, el PP i la diputada no adscrita Elisenda Alamany han votat a favor.





La diputada de Cs Marina Bravo ha argumentat que aquesta comissió és imprescindible perquè el Govern doni explicacions i es pugui aclarir quant va costar l'adjudicació de la gestió d'ATLL, que ha qualificat com un nyap i un "despropòsit ple d'ombres per tapar les vergonyes de la mala gestió "de l'Executiu d'Artur Mas.





Lucas Ferro (comuns) ha afirmat que aquesta adjudicació va ser el "major espoli de drets públics de la història de Catalunya" i que va suposar la privatització d'un dret fonamental com l'aigua.





La 'cupaire' Natàlia Sànchez ha donat suport crear la comissió perquè creu que servirà per investigar els interessos reals que va tenir el Govern per privatitzar l'ATLL i per demanar responsabilitats als que van fer "negoci amb un bé comú".





Per la seva banda, el popular Santi Rodríguez ha manifestat el seu suport per crear una comissió d'investigació que "permeti posar negre sobre blanc" totes les qüestions relacionades amb la gestió de l'ATLL, encara que els tribunals ja estan establint responsabilitats.





REBUIG





Marc Sanglas (ERC) ha reconegut que hi ha hagut problemes en l'adjudicació, però ha raonat que el Govern ha donat les explicacions pertinents sobre aquest tema i que hi ha hagut "voluntat de transparència" en tot moment, i el diputat de JxCat Narcís Clara ha apostat per centrar-se en els reptes del futur i no en seguir dedicant esforços a analitzar el passat.





Malgrat que és crític amb el procés de privatització d'ATLL, el socialista Jordi Terrades ha assegurat que no veu "la necessitat" de crear aquesta comissió perquè considera que aquesta qüestió ha passat pels tribunals des del primer moment i ja hi ha sentències judicials que determinen les responsabilitats polítiques.