ATLL amenaça a una treballadora per queixar-se del fred

Mentre continua en mans de la Justícia el traspàs d'ATLL Concessionària, gestionada per Acciona, a l'Ens Públic d'Abastament d'Aigua ATL, en mans de la Generalitat, els treballadors segueixen en els seus llocs de treball amb els seus problemes diaris, amb doble cotització i un únic sou.





Entre els problemes propis del lloc de treball, una treballadora del centre d'ATLL la Fontsanta, a Sant Joan Despí, ha rebut amenaces per part de la concessionària per l'única raó de queixar-se pel fred que viu en el seu lloc de treball.





Vilapress ha pogut parlar amb la treballadora que, assegura, porta temps queixant-se per aquesta situació i que se l'ha traslladat, fins i tot per carta, al delegat general d'ATLL, Alfredo Gutiérrez, però mai va obtenir resposta.









L'empleada de la companyia apunta que l'únic que demana és una solució i que ella mateix ha plantejat opcions, com ser traslladada a una altra sala, ser canviada d'ubicació o posar una estufa entre d'altres. Però res d'això ha succeït.





Aquests casos, sol succeir en diverses empreses i fins i tot ha succeït en diferents plantes d'ATLL, com subratlla la treballadora, i s'han pres mesures. "A un auditor se li trasllat a un arxiu d'una altra planta quan es va queixar del fred", apunta, "al centre de Tordera, un treballador va demanar una estufa i es la van posar", prossegueix, en canvi a ella no li han donat solució. "Vaig amb un polar a sobre", relata.





Farta de la situació, l'empleada d'ATLL ha posat diversos cartells al seu lloc de treball i ha acudit a la secció sindical de la CGT a l'empresa que també va fer arribar una carta "més contundent" al director general i aquest cop sí va ser resposta . No oferia cap solució, però com denuncia el sindicat, Gutiérrez tancava la seva resposta advertint a l'empleada que "retirés els cartells que tinc al lloc de treball si no volia que em obrissin un expedient sancionador".





Per al sindicat com per a la treballadora aquesta resposta "forma part de la repressió i la censura" de l'empresa concessionària als empleats i al sindicat que porten temps demanant la remunicipalització d'ATLL.





Davant aquesta actitud, treballadora i sindicat han presentat un escrit al Parlament, dirigit a Francesc Camps, al gerent de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), explicant la seva situació i denunciant l'actitud "lamentable i recriminable" d'ATLL Concessionària, que a més, denuncien, no ha dut a terme l'adequació del lloc de treball de les oficines de Fontsanta tal com els requierió en el seu dia Inspecció de treball.













