El Santander prejubila 1.700 persones a Espanya

Banco Santander ha reduït en 2018 a 1.715 llocs de treball la plantilla a Espanya a través de prejubilacions i baixes incentivades, el que suposa prop de 600 treballadors més dels anunciats fa un any.









El banc va reduir la plantilla nacional en un 5 per cent i això li va costar 209 milions, sobretot per la fusió amb el Banc Popular, i actualment compta amb 32.313 empleats.





La retallada també va tenir lloc en altres països, com Polònia, on la plantilla és un 11 per cent menor i això ha suposat 20 milions d'euros.





Això es produeix abans d'una nova reestructuració per reconvertir les oficines del Popular, per al que començarà a negociar amb els sindicats a curt termini.





El nou Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) afecta uns 3.000 llocs de treball, el que significa un 9,2 per cent de la plantilla.





Segons les previsions, fins a 1.000 sucursals podrien tancar-se, fet que suposa el 22 per cent de les 4.366 que té a Espanya.