Doctor Music passa a celebrar-se a Montmeló

L'organització del Doctor Music Festival ha assegurat aquest dimecres que estudia traslladar l'esdeveniment previst per als dies 12 i 14 de juliol a Escalarre (Lleida) al circuit de Montmeló (Barcelona), "a causa d'una exagerada interpretació normativa dels riscos teòrics d'inundació en una vall", ha informat en un comunicat.









El contracte de la nova ubicació del festival musical encara no està signat i previsiblement ho estarà en les pròximes setmanes.





L'organització, que espera el pronunciament sobre els permisos de l'Agència Catalana de l'Aigua, assegura que Montmeló és una de les possibles ubicacions alternatives que ha visitat i considerat, "ja que l'opció del Circuit de Barcelona-Catalunya és una excel·lent localització que asseguraria les necessitats i garanties que requereix un esdeveniment de la gran magnitud que hem dissenyat per a aquesta nova edició".





"A causa d'una exagerada interpretació normativa dels riscos teòrics d'inundació en una vall no s'ha inundat mai a l'estiu (almenys des que es conserven dades), el que es tradueix en uns nivells d'exigència molt per sobre del que és habitual, ens vam veure obligats a considerar ubicacions alternatives per garantir el compliment dels nombrosos compromisos artístics adquirits i alhora satisfer les expectatives creades pels seguidors del festival", assenyala.





"En qualsevol cas, i sigui quina sigui la ubicació definitiva, el festival es celebrarà a les mateixes dates i mantindrà el seu nivell de qualitat, amb el mateix nombre d'escenaris i amb tots els artistes confirmats fins a la data", precisa Doctor Music.