Policies demanen a Colau retirar la placa sobre la repressió franquista a la comissaria de Via Laietana

El Sindicat Unificat de Policia (SUP) ha criticat aquest dimecres que l'Ajuntament de Barcelona hagi col·locat un faristol informatiu sobre les tortures durant el franquisme davant la Prefectura Superior de Policia a Catalunya, situada a la Via Laietana 43 de la capital catalana, i ha demanat a l'alcaldessa, Ada Colau, retirar-la.









En un comunicat, el sindicat majoritari a la Policia Nacional ha lamentat "atacs patits de la part de l'independentisme català cap a la Policia Nacional i els seus integrants, en aquest cas, des del propi Ajuntament de Barcelona".





Ha sostingut que es tracta d'una iniciativa partidista que suposa "un atemptat contra la convivència, l'estigmatització del col·lectiu de policies nacionals, molts d'ells catalans, i per sobre del 70% nascuts en democràcia, que presten servei a la societat catalana".





"La persistència i la impunitat d'iniciatives posades en marxa des d'instàncies oficials gestionades per responsables polítics separatistes" posen de manifest l'abandonament de les forces i cossos de seguretat de l'Estat a Catalunya, segons el sindicat.





Exigeix a Colau, als grups polítics del Parlament i a la Delegació del Govern realitzar "quantes gestions siguin necessàries per a la retirada d'aquest tipus de simbologia, utilitzada com falca a la fractura de la societat catalana, així com la salvaguarda de la imatge, dignitat i professionalitat" dels cossos policials.