Fiscalia es querella contra Torra per desobediència per no retirar els llaços

La Fiscalia Superior de Catalunya ha presentat una querella contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per desobediència per no fer cas l'ordre de la Junta Electoral Central de retirar els llaços grocs i pancartes de suport als polítics presos dels edificis de la Generalitat.









En la querella, el fiscal superior Francisco Bañeres demana, entre altres actuacions, citar a declarar el president del Govern.





La Fiscalia General de l'Estat va rebre l'expedient de la JEC en el qual exposa i detalla l'"incompliment conscient i reiterat" per part de Torra dels acords de la Junta d'11 i 18 de març de 2019, i després va remetre a la Fiscalia catalana l'informe de l'òrgan supervisor.