Fiscalia veu responsabilitat moral de la Fundació Champagnat en el cas Maristes

El fiscal en el judici del cas Maristes ha afirmat aquest dimecres que la Fundació Champagnat -que gestiona els centres de la congregació- té una "enorme responsabilitat moral", a més de civil, en els presumptes abusos sexuals pels que l'Audiència de Barcelona està jutjant a l'exprofessor de gimnàstica Joaquín Benítez.









En l'última sessió del judici a la Secció 21 de l'Audiència, el fiscal ha recordat que l'acusat d'abusos sexuals a quatre alumnes va indicar dimarts que els responsables del seu col·legi van conèixer un dels seus primers casos el 1986 però que no el van sancionar, per la qual cosa es va sentir "emparat".





El representant del ministeri públic ha dit que "si el 1986 hagués actuat, avui aquests fets no s'haurien produït", en referència a la Fundació, i ha donat plena credibilitat a les declaracions de les quatre víctimes dels abusos.





Ha ressaltat que, mentre el Papa Francesc ha demanat perdó per casos de pedofília de religiosos catòlics als Estats Units i Austràlia, la Fundació "en comptes d'estar amb les víctimes, està regatejant cada cèntim" de la seva responsabilitat civil, tot i tenir una asseguradora.





I ha insistit que el beat Marcelino Champagnat, al qual la Fundació deu el seu nom, està "contorbat" amb l'actuació de la institució en aquest cas.





La Fiscalia demana 22 anys de presó per a Benítez per dos delictes d'abús sexual continuat i dues d'abús sexual, i la inhabilitació per exercir professió de docent o en contacte amb menors durant 14 anys, a més de demanar 90.000 euros en total d'indemnització per les quatre víctimes pels perjudicis soferts.