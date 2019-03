Benítez afirma que els Maristes ja coneixien els casos d'abusos sexuals el 1986

L'exprofessor de gimnàstica dels Maristes Joaquim Benítez ha declarat aquest dimarts que els responsables de l'ordre religiosa van conèixer un dels seus primers casos d'abusos sexuals el 1986 però que no el van sancionar, de manera que es va sentir "emparat".









Ha detallat que va fer tocaments a un exalumne i que als dos o tres dies el pare es va presentar al col·legi i que van anar al despatx del director, qui li va indicar que era "important que no tornés a ocórrer", segons ha explicat en resposta a la seva defensa en el judici de la Secció 21 de l'Audiència de Barcelona per quatre casos d'abusos sexuals entre 2006 i 2010, dels quals ha reconegut dos.





La seva defensa -única part a la qual ha contestat- li ha preguntat inicialment si temia ser descobert, però Benítez ha recordat el cas de 1986 i ha comentat que li van advertir que el deixarien tres mesos sense sou com a sanció però que no va passar i que mai més li van tornar a trucar, motiu pel qual ha conclòs: "Per això no tenia por".