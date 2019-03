A l'espera de la sentència del Cas Maristes després que Benítez hagi acusat la congregació

El judici del cas Maristes al exprofessor Joaquín Benítez per presumptament abusar sexualment de quatre alumnes de 13 i 14 anys en els cursos entre 2006 i 2010 ha quedat vist per a sentència aquest dimecres després que el Exdocent confessés dos dels casos i assenyalés que la congregació conèixer un dels seus primers abusos en 1986 i que es va sentir "emparat" perquè no el van sancionar.





Després de tres sessions a la Secció 21 de l'Audiència de Barcelona, la Fiscalia ha mantingut aquest dimecres la petició de 22 anys de presó per a Benítez per dos delictes d'abús sexual continuat i dues d'abús sexual, mentre que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han mantingut les seves sol·licituds com acusacions populars de 35 i 26 anys de presó, respectivament.





La defensa ha recordat que Benítez "ha reconegut part d'uns fets, i ha negat haver comès altres", i ha assenyalat que l'acusació d'abusos de dues de les quatre víctimes no té rellevància penal, pel que ha demanat que el seu client sigui condemnat a vuit anys de presó.





El fiscal Javier Faus ha assenyalat aquest dimecres l ' "enorme responsabilitat moral", a més de civil, de la Fundació Champagnat -que gestiona els centres de la congregación- pels abusos, i ha demanat la condemna de Benítez, la declaració ha qualificat de' light ', cínica, exhibicionista, narcisista, egòlatra i falsa en ocasions.





També ha advertit que Benítez té altes probabilitats de reincidir quan deixi d'estar sota els "focus de la premsa i de la Justícia", ja que els forenses li van definir com una persona narcicista, amb poca empatia, amb absència de remordiment i desviació psicopàtica , segons ha detallat el representant del ministeri públic.





Benítez ha fet ús del seu torn d'última paraula aquest dimecres i ha demanat perdó al final del judici afirmant que està "profundament penedit", a més de ratificar que Maristes va conèixer els seus casos d'abusos.





L'advocat de la Fundació Champagnat -que gestiona els centres de Maristas-, present en el procediment com a responsable civil susbidiaria, ha qüestionat que es donin per veritables les manifestacions de Benítez, recordant el seu perfil psicològic "narcicista i manipulador".





Ha qualificat d'ocurrència les declaracions de Benítez sobre Maristes i ha demanat "no fer-se ressò de la intoxicació que està tramant".









Benítez demana perdó en el judici del cas Maristes: "Estic profundament penedit"





El exprofessor de gimnàstica dels Maristes Joaquim Benítez ha demanat perdó al final del judici del cas Maristes per quatre casos d'abusos sexuals afirmant: "Estic profundament penedit".





En el seu torn d'última paraula aquest dimecres, Benítez ha insistit que demana perdó perquè està penedit "encara que no ho sembli" i ha assegurat que ha fet un canvi de 180 graus en la seva persona.





També ha ratificat que Maristes va conèixer un dels seus primers casos d'abusos sexuals en 1986 declarant que "van saber realment aquest cas" i que hi ha dades i proves de les persones que van intervenir.





VÍCTIMES





L'advocada d'una de les víctimes ha lamentat aquest dimecres que la declaració de l'exprofessor no va suposar una confessió i que la seva "intencionalitat ha estat fer més mal" perquè, després de reconèixer tocaments i una fel·lació, va suggerir que podria haver estat consentida en dir que el jove es va quedar relaxat.





L'advocada d'una segona víctima ha acusat els Maristes de tenir un "pacte de silenci" amb Benítez i ha recordat que els mossos van dir en el judici que els responsables del centre no els van voler donar el seu nom.





Un cap de Mossos d'Esquadra va explicar dilluns que quan van acudir en 2011 a reclamar més dades sobre Benítez i el seu parador, en el marc d'una investigació, el director del centre de llavors es va negar a proporcionar.





La representació d'una tercera víctima ha considerat que estan perfectament acreditats els abusos tot i que el Exdocent digués que no els recorda i l'advocat de la quarta víctima ha criticat l ' "actitud obstruccionista" de Maristes.





A més, ha acusat els responsables de la congregació d'ajudar a Benítez amb "una sortida per la porta del darrere per evitar l'escàndol" i facilitar-li el cobrament de la desocupació.





Les penes sol·licitades per les acusacions particulars que representen a les quatre víctimes dels abusos sexuals superen els 30 anys.