Els forenses descriuen a Benítez, acusat del cas Maristes, com un narcicista

Els metges forenses han definit a l'exprofessor de gimnàstica del Col·legi Maristes Sants-Les Corts de Barcelona Joaquín Benítez, acusat per quatre casos de presumptes abusos sexuals, com una persona narcisista i amb poca empatia perquè considera que "no reconeix el patiment dels altres".





En la compareixença de tres metges i un psicòleg com a perits en el judici a la Secció 21 de l'Audiència de Barcelona, les parts han preguntat als forenses si l'acusat té trets d'una psicopatia o de tenir una parafilia com la pedofília, però el han descartat.





Sobre la pedofília, han argumentat que si bé reconeix haver tingut actes sexuals amb menors, no tenen constància que hi hagués relaxació posterior o una impulsivitat i un desig "que si no es satisfà" pogués generar ansietat.





També han detallat que no és una persona amb un trastorn cognitiu o mental que li impedeixi entendre la realitat, però que, en relació als casos d'abusos pel que li estan jutjant, "nega l'existència de falta de consentiment".





A més, els tècnics han apuntat que si bé Benítez verbalitza que es penedeix dels fets, no hi ha una "expressió externa" que corrobori el penediment.









La sessió d'aquest dimarts ha començat amb la declaració d'una testimoni que, com a psicòloga, ha explicat les seqüeles que va patir una de les víctimes a la qual va tractar: problemes amb relacions d'autoritat i en els estudis, inseguretat, desconfiança cap a homes adults i "incertesa sobre la seva identitat sexual".





I ha declarat que "els depredadors sexuals" són hàbils a l'hora de detectar joves vulnerables dels que abusar.





Benítez està acusat d'abusar sexualment de quatre alumnes de 13 i 14 anys en els cursos entre 2006 i 2010, en dos casos de forma reiterada, aprofitant que estaven sols al seu despatx i valent-se del "por" que li causava a les víctimes la posició dominant del professor, segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia de Barcelona.





S'enfronta a unes peticions de penes que van fins als 36 anys de presó per quatre delictes d'abusos sexuals, segons els diferents escrits d'acusació, ja que a més de les acusacions particulars estan personades la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona com a acusació popular.