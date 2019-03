Oliu anuncia que el Banc Sabadell tancarà oficines

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha afirmat aquest dimecres que l'entitat anirà reduint oficines en els propers anys, "en un procés continuat dins el món de l'evolució tecnològica".





En preguntar en una trobada amb periodistes prèvia a la junta general d'accionistes, ha respost que no pot concretar el calendari perquè és una cosa progressiu i continu: "Aquest any probablement hem tancat 100", ha afegit.





Sobre si l'horitzó per completar el procés pot ser de 10 anys per exemple, ha contestat: "És molt llarg aquest horitzó com per poder-li jo aventurar qualsevol cosa".









Ha dit que el procés seguirà "any rere any, sobretot dins de les ciutats grans, on abans la manera d'arribar al client en proximitat era estar a cada cantonada".





Ho ha justificat explicant que "amb el temps hi haurà menys necessitat d'oficines, perquè moltes de les relacions bancàries es facin a través del digital".





Oliu ha afegit que la proximitat significa avui mantenir oficines perquè el client "pugui anar a tenir una experiència determinada" i se li atengui físicament, però significa cada vegada més contacte per telèfon mòbil.