Els restauradors critiquen la gestió de les terrasses a Ciutat Vella

Restauradors han criticat aquest dimecres la gestió de la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, de les terrasses al districte, mentre que ella ha defensat la seva actuació davant representants del sector durant la comissió de seguiment de l'aplicació de l'Ordenança de Terrasses al districte.





Pin ha destacat que Ciutat Vella és el districte amb més llicències i més taules per llicència i que han treballat perquè hi hagi un equilibri en l'espai públic, i ha assenyalat: "Veníem d'un 'deixar fer' que va fer creure que es podien fer coses que les ordenances no permeten ".





La regidora ha defensat que la norma no s'aplica amb arbitrarietat, sinó amb discrecionalitat, i ha destacat que s'han introduït canvis en les tramitacions per poder tenir audiència i que l'aplicació de la norma va acompanyada d'un pla d'inspeccions, perquè s'ha de donar compliment a normes de rang superior, com les que garanteixen l'accessibilitat.





El director general del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, ha assegurat que el 2018 es van produir desenes de reduccions de llicències de terrasses, i ha assegurat que existeix una "persecució de terrasses al districte de Ciutat Vella que la regidora s'ha entestado a negar ", i li ha demanat a Pin redirigir la situació o deixar pas a una altra persona capaç de fer-ho.





Ha alertat d'un "estat de setge o estat d'excepció imposat per les terrasses de Ciutat Vella perquè s'apliquen criteris diferents que a la resta de la ciutat, segons ell, i ha defensat que encara hi ha temps de rectificar per part del Govern municipal, al qual ha acusat de protagonitzar un judici sumaríssim abusant del poder que li ha atorgat el poble, davant del que Pin l'ha convidat a, si creu que estan abusant amb una aplicació arbitrària, els porti als jutjats.









ACCESSIBILITAT DE DISCAPACITATS





El gerent de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), Ramon Lamiel, ha destacat la importància de les línies de façana per a les persones amb dificultats visuals -cosa que ha explicat narrant la trobada amb una dona cega aquest mateix dimecres-, per la qual que l as terrasses col·locades al costat de les façanes poden complicar l'autonomia d'aquestes persones,

La majoria de restauradors presents a la comissió han respost que tots volen assegurar l'accessibilitat de tots els col·lectius i, des de Catalunya Camina, Ole Thorson ha criticat que les cadires van envaint l'espai dels vianants.





Des Born Comerç, Joan Carles Arriaga ha acusat l'Ajuntament de no voler escoltar i ha lamentat que vegi que l'activitat és contrària a la convivència, i ha preguntat: "De què servirà un barri sense vida de barri?", Després del que el restaurador a la zona Crhistian Rubio ha recordat que han contractat al Born seguretat privada per evitar la presència de llauners i la inseguretat.





La jurista Isabel Monforte ha ressaltat que la discrecionalitat a l'hora d'aplicar normes com aquesta requereixen una justificació i una motivació de la decisió, que ha d'estar orientada a la fi que persegueix la norma: "Si la decisió no està motivada i fonamentada, es converteix en arbitrària ".





També han intervingut la jurista Leyla Escudero; els restauradors Josep Maria Nebot, Erica Fiore, Raquel Molina i Sergi Ferrer-que ha lamentat la presència de manters al passeig Joan de Borbons, i el veí Pep Miró, que ha criticat que sovint els sorolls per les terrasses s'allarguen massa a la nit i que també li entren olors en el seu habitatge.





GRUPS DE L'OPOSICIÓ





La regidora del PDeCAT Sònia Recasens ha dit que els restauradors han constatat que "hi ha una fractura absoluta" entre el sector i l'Ajuntament i ha demanat reprendre redirigir la situació, després del que Koldo Blanco (Cs) ha sostingut que s'han pres decisions sense la motivació suficient i sense el diàleg suficient.





La republicana Trini Capdevila ha defensat que s'han de repensar els espais però des del diàleg i tractant d'arribar a acords, després del que el socialista Daniel Mòdol ha criticat la gestió de Pin i ha demanat "coherència", perquè a les terrasses s'exigeixen uns nivells d'accessibilitat que no s'han assegurat en intervencions públiques en el mateix districte, segons ell.





Javier Mulleras (PP) ha acusat el govern municipal de ser prepotent i ha dit que els restauradors de la comissió han representat "la Barcelona que proposa enfront de la Barcelona que prohibeix" i imposa, i el regidor no adscrit Joan Josep Puigcorbé ha dit que aquest sector no ha de sentir criminalitzat, mentre que la CUP s'ha hagut d'absentar de la comissió.