Jaume Asens lamenta el conflicte pels llaços i demana anar cap al diàleg

El candidat d'En Comú Podem per Barcelona a les eleccions generals, Jaume Asnes, ha lamentat aquest dimecres l'encreuament de querelles entre la Fiscalia General de l'Estat, el president de la Generalitat, Quim Torra, i la Junta Electoral Central per les pancartes i els llaços en l'espai públic, i ha cridat a "treure el conflicte polític català dels tribunals i portar-lo a la taula del diàleg".





En declaracions als periodistes al Parc de la Ciutadella ha demanat a les dues parts reconèixer "les raons i les legitimitats" de l'altre per buscar vies d'acord i solucionar la situació al plànol polític.





Asens ha assegurat que ECP va al Congrés a "recuperar la declaració de Pedralbes" que el Govern central i la Generalitat van segellar el 20 de desembre a Barcelona en una reunió entre el president Pedro Sánchez i Quim Torra, pel qual s'emplaçaven a seguir dialogant .





"Lamentablement, la tasca que es va fer es va desaprofitar. A aquesta taula cal anar sense condicions prèvies i amb voluntat d'acord", ha afirmat el candidat dels comuns.





Asens ha alertat que hi ha "possibilitats reals que el tripartit de Colom -PP, Cs i Vox- sumin" per formar Govern, i s'ha conjurat per frenar l'avanç de la ultradreta, però també per impedir un eventual acord entre el PSOE i Cs, que ha titllat de coalició l'IBEX-35.





"Defensarem les institucions davant l'amenaça antidemocràtica que planteja aquesta equació del tripartit de dretes que governa Andalusia, però també davant la possibilitat de la gran coalició de l'Ibex 35 que plantegi aplicar un nou 155, abolir les nostres institucions, que és una reivindicació del partit del senyor Rivera ", ha advertit.





Ha recordat que els socialistes ja van governar Andalusia amb el suport de la formació taronja i que també van acordar governs municipals com el de Lleida o el de Badalona (Barcelona): "Som la garantia perquè la coalició de l'Ibex 35 no es doni".





"Per a nosaltres aquestes eleccions són per posar a l'agenda la necessitat de diàleg. Cal crear un entorn de confiança i empatia entre nosaltres, que és l'entorn necessari per poder negociar", ha raonat, i ha celebrat portar en la seva llista electoral personalitats que reflecteixen aquesta voluntat de diàleg.









En concret, ha esmentat a la filla d'Ernest Lluch, Rosa Lluch, que tanca la seva llista al Congrés, que l'ha acompanyat en l'atenció als mitjans: "És un exemple de dignitat, de perseverança. Ha estat una persona que ha portat la memòria del seu pare -un referent polític per nosaltres-- com a bandera per defensar la necessitat de concòrdia entre els pobles ".





Asens ha defensat l'aprenentatge que aporten les persones que s'han implicat en els processos de diàleg i ha reivindicat que "davant del bloc de l'155 i el bloc de la declaració unilateral d'independència i del bloqueig" els comuns volen fer de pont entre les dues.





Lluch ha agraït a la candidatura oferir-li la oportunitat de formar part d'ella, ha recordat que mai ha militat en cap partit i ha defensat que ECP és "la que millor representa la idea d'unió, d'estar al mig, de poder relacionar elements molt diferents que, si s'asseuran a parlar, veurien que tenen més similituds que diferències ".