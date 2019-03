És còmplice Jaume Asens de la fugida de Puigdemont a Bèlgica?

L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha vinculat el tinent d'alcalde de Barcelona Jaume Asens amb la fugida de l'expresident de la Generalitat a Brussel·les.









Asens, que és un dels homes forts d'Ada Colau i candidat dels Comuns a les eleccions generals del 28 d'abril, va poder conèixer la decisió de Puigdemont i diversos dels seus consellers de fugir de Catalunya.





Així ho explica Boye en un llibre titulat '...Ahí lo dejo. Crónica de un proceso', en què explica amb detall de quina manera improvisada va aconsellar als polítics fugir d'Espanya i com va ser després organitzant la defensa dels seus representats gràcies al seu coneixement de la jurisprudència internacional a Bèlgica, Alemanya i Escòcia, escenaris on es lliura la defensa dels polítics independentistes.





Boye revela que Asens el va trucar el 28 d'octubre de 2017 i li va explicar que havia parlat amb el llavors conseller de Salut, Toni Comín. Li va preguntar què sabia de les declaracions del fiscal general, José Manuel Maza, sobre querellar-se contra el Govern.





Boye li va oferir el seu punt de vista i Asens li va preguntar: "Tu què faries?". Tal com explica en el llibre, l'advocat assenyala que "sense més detalls i sense si més no pensar-ho, vaig respondre: Anar-me'n, cal sortir d'aquí ja".





"Òbviament jo no sabia com fer-ho però li vaig donar les següents pautes: que surtin ja, que no portin els telèfons ni vagin en els seus cotxes, que portin efectiu i es moguin de la forma més discreta possible, ja que tots ells són gent molt coneguda" . Això va ser el que va recomanar l'advocat, sense saber que Puigdemont i els consellers ja estaven fora d'Espanya.