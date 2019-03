Alfonso Guerra dubta que a Torra "li funcioni el cap" i creu que Puigdemont està "trastornat"

L'exvicepresident del Govern socialista Alfonso Guerra ha assenyalat aquest dijous enmig del conflicte pels llaços grocs independentistes que els dirigents catalans "tenen una obcecació tremenda", pel que ha dubtat que el president de la Generalitat, Quim Torra, "li funcioni el cap" i del seu predecessor, Carles Puigdemont, ha dit que "està trastornat".









"És escandalós veure Torra burlant-se de les institucions" ha afirmat Guerra en una entrevista a RNE preguntat per la decisió del Torra, d'acceptar l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar els llaços grocs, el termini vencia aquest dimecres, per reemplaçar-los per uns de color blanc.





"A aquest home, o no li funciona el cap o és un 'barullán' terrible", ha afirmat Guerra sobre Torra després d'opinar que els independentistes "tenen una obcecació tremenda".





Referent a això, ha assenyalat que hi ha "afartament" de la població amb la crisi catalana i amb la figura de l'expresident de la Generalitat a Bèlgica, Carles Puigdemont. "El fart que es pot estar, entre aquest trastornat que està en Waterloo que sembla un nou Antonio Pérez parlant contra Espanya com al segle XVII", ha ironitzat.





CONSTITUCIONALISTES





Guerra ha reprovat que partits que s'autoanomenen "constitucionalistes" com Ciutadans, PP i PSOE "busquin aliar-se amb els no constitucionalistes en lloc d'haver algun acord entre ells", per solucionar la crisi a Catalunya i "mimin" a formacions "anticonstitucionalistes".





"En els moments greus un ha de saber a qui donar suport", ha observat l'exdirigent socialista, afegint que és "increïble" que s'estigui "mimant" als que vénen "contra la Constitució" per una banda i per l'altra, en referència als pactes de PP i CS amb Vox a Andalusia i del PSOE amb els partits separatistes catalans.





"Els catalans són molt de dretes, molt reaccionaris, molt conservadors", ha subratllat l'exvicepresident socialista criticant les converses que ha tingut el Govern central al llarg d'aquests mesos amb els partits independentistes.





Guerra ha evidenciat que Ciutadans ja ha pactat amb el PSOE amb anterioritat i ha volgut recordar al president de la formació taronja, Albert Rivera, que "cal tenir com a objectiu el afavorir als ciutadans", criticant la decisió anunciada per Ciutadans de no pactar amb el PSOE independentment dels resultats de les eleccions del 28 d'abril.





EL 23F I EL PROCÉS





Guerra, que era diputat al Congrés quan el 23 de febrer de 1981 el tinent coronel Antonio Tejero va irrompre a la cambra, pistola en mà, intentant perpetrar un cop d'Estat, ha manifestat que "en essència" tant el 23F com el procés tenen "la mateixa gravetat" ja que, segons la seva opinió, "són dos actes que intenten arrabassar la sobirania nacional a qui la té".





D'aquesta manera, Guerra ha subratllat que són dos actes "clarament" en contra de l'Estat de Dret. "Uns ocupant el Parlament, altres, decidint que una part d'Espanya deixa d'Espanya deixar d'estar a Espanya", ha tancat.