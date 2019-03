Torra es burla de la Junta Electoral amb una altra pancarta a favor dels presos independentistes

La Generalitat ha retirat cap a les 10.30 hores d'aquest dijous la pancarta amb el llaç groc que penjava de la façana, que la Junta Electoral Central (JEC) va ordenar retirar, i ha col·locat una altra amb el mateix lema en record dels líders independentistes presos, però amb un llaç d'un altre color.





L'edifici públic s'ha llevat amb aquest cartell, amb la llegenda 'Llibertat presos polítics i exiliats. Free political prisoners and Exiles', però finalment ha estat despenjat i substituït per un altre amb el mateix text i un llaç de color blanc amb una franja vermella.





A més, dos empleats municipals de neteja han tret de matinada els llaços lligats a les tanques que protegeixen la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, a la mateixa plaça Sant Jaume, però poc després un activista ha col·locat nous llaços.





El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha rebutjat aquest dijous valorar la idoneïtat o no de la nova pancarta que ha desplegat el Govern en la façana de la Generalitat per a substituir l'anterior que tenia un llaç groc i no ha aclarit si té previst fer una nova resolució sobre el tema.





"No vull valorar res del que s'ha produït a partir d'aquesta matinada (...). Són uns esdeveniment que pel nostre rigor institucional àdhuc no els podem valorar", ha explicat en declaracions als mitjans des del Parlament després de participar en un debat.





La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha criticat la nova pancarta que ha col·locat el Govern en la façana de la Generalitat i que substitueix la del llaç groc, perquè la considera "un insult a la intel·ligència".