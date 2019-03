El cap que va liderar un registre el 20S a Sabadell relata: "em van dir: quan obrin la porta sortiu corrent, perquè us mengen"

El cap de la Guàrdia Civil responsable d'un dels registres realitzats el 20 de setembre a Catalunya, al domicili de l'assessor de la Conselleria de Governació Joan Ignasi Sánchez Santín a Sabadell (Barcelona), ha relatat aquest dimecres al Tribunal Suprem els tensos incidents en què es va veure embolicada la comissió judicial després de ser envoltat l'edifici per centenars de persones, el que els va obligar a sortir pel garatge. "Em van dir, quan s'obri la porta sortiu corrent, que us mengen", ha assenyalat.





El testimoni ha utilitzat un llenguatge directe i desimbolt per narrar de forma detallada i molt gràfica el que ha passat davant la sala que jutja el 'Procés' independentista, destacant a més la tasca dels agents de Mossos d'Esquadra que van acudir al lloc, cinc dels quals van resultar ferits.





"Els Mossos van actuar molt bé, se la van jugar Eh? Altres dies, perquè ja no", ha manifestat, després d'explicar que la gent congregada els va aplaudir quan van aparèixer, però quan van començar a actuar "ja no els deien 'sou la nostra policia' ".





El registre es va iniciar amb problemes. Al poc de començar els seus agents el van avisar de l'arribada de "persones de l'Ajuntament de Sabadell" i més tard policia local del municipi preguntant què feien allà, alhora que desenes de persones començaven a congregar-se en l'entorn del bloc d'habitatges.





La concentració s'anava incrementant i el guàrdia civil va témer que poguessin entrar al portal i pujar al pis, pel que va fer una foto des d'una finestra i es la va enviar al seu superior, que li va respondre que no se'ls ocorregués sortir, que ja es s'estaven produint incidents a Barcelona i que els enviarien reforços.





"Però es va complicar la cosa exponencialment", ha seguit relatant el testimoni, que ha descrit també el nerviosisme que va començar a fer efecte en el secretari judicial.





"Els meus companys em van dir: 'dels cotxes oblidar-, si us obren passadís us escoltamos fins als logotipats'. Però els vaig demanar si podien alliberar un dels nostres vehicles que després ens va servir per sortir", ha continuat el cap, per afegir dirigint-se al fiscal Javier Zaragoza: "Si li explico com vaig sortir ...". "Compti, compti", li ha respost en aquest moment el representant del Ministeri públic.





"UN CRIT: POC HA MATAT ETA. BURRADES"





El clima es tornava cada vegada més tens, ha continuat relatant el cap, per destacar que va poder veure com vuit o deu mossos enmig de la massa, que els va envoltar i va apallissar. Entre els insults que va escoltar, el de "feixistes" o "opressors", mentre que "un va cridar 'poc ha matat ETA'. Bestieses", segons ha resumit.





Sobre la sortida de la comissió judicial, el testimoni ha recordat que van trigar unes tres hores en poder abandonar l'habitatge després que la comissió judicial acabés el registre, i que com existia un garatge va pensar "me la vaig a jugar" i va demanar que s'acostessin a la porta el cotxe que havia pogut ser alliberat de la gentada.





"Encara em fa ... -ha relatat el testimoni visiblement nerviós- Em van dir, quan s'obri la porta sortiu corrent perquè us mengen. Els mossos van contenir a la massa i vam sortir corrent, i vam ficar al cotxe al secretari, al detingut, les evidències i dos agents ".





El testimoni i un altre agent van sortir a la cursa seguits d'unes quinze o vint persones, que van deixar de perseguir-un cop van doblegar la cantonada. "Em van voler agredir però no, no em van agredir", ha continuat relatant, per concloure que després de tornar a la zona van aprofitar que un grup de persones es trobava parlant amb la dona del detingut per ficar-se en un altre cotxe. "Ens van donar cops però vam poder sortir", ha manifestat davant la Sala.





Després va tornar a la seu judicial per interessar-se pel lletrat de l'administració de justícia, al qual va trobar "indignat" pel que ha passat. "Estàvem tots nerviosos. Molta impotència, molta impotència, el moment de sortir va ser d'angoixa profunda. Estaven impedint la sortida de la comissió judicial d'una ordre dictada per un jutge", ha manifestat el cap davant del tribunal, revivint el que ha passat.





ARRENCAR BOLETS O CEBES





En un altre moment de la declaració, el testimoni ha volgut detallar l'organització de les "20 o 30 persones" que es trobaven a les portes del domicili per impedir la sortida de la comitiva judicial i ha dit que unes formaven una "muralla de persones fent una barrera "i altres estaven assegudes. Així mateix, ha recordat que els concentrats cridaven "que arrenquin bolets", cridant així als agents perquè els traguessin del pas, rememorant a un joc infantil català de 'arrecar cebes' (cebes en català).





Aquesta expressió ha estat recuperada per la defensa del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, exercida en aquesta ocasió per Álex Solà, que ha volgut saber en què consisteix precisament "arrencar bolets", al que ha contestat que no sap, que l'hi hauria de "preguntar" a la seva dona "que és catalana".





D'altra banda, com ja ha passat amb altres testimonis, amb els quals s'ha intentat denunciar irregularitats en les detencions dels detinguts del 20-S, Solà ha preguntat si en aquesta ocasió hi havia una ordre explícita del jutjat per detenir Joan Ignasi Sànchez Santín. Li ha recordat que no va ser arrestat segons va arribar la Guàrdia Civil al registre del seu domicili.





El caporal primer ha insistit que tenia "instruccions" de portar a terme aquesta actuació, però que no recorda el moment exacte en què havia de fer. Tot i això, ha restat importància a aquesta qüestió, alhora que ha explicat que en entrar a l'habitatge es va trobar que hi havia el fill menor de Sànchez Santín: "Què faig, li detinc, li engrilleto, va estigmatitzar el nen?" .





L'LÍDER DEL GRUP D'OBSERVADORS COBRAR 114.592 EUROS I ESTAR UN MES A CATALUNYA ENTRE SETEMBRE I OCTUBRE PERÒ NO CONEIX EL PASSAT EL 20S





Helena Catt, que va liderar un equip d'una dotzena d'experts pagats pel Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT) que va romandre a Catalunya entre el 4 de setembre i el 6 d'octubre de 2017 --amb l'encàrrec de fer un informe que recollís "amb perspectiva històrica" la realitat politicosocial a Catalunya durant aquests dies-- no ha pogut recordar en la seva declaració al Tribunal Suprem què va passar a Barcelona el 20 de setembre, una de les jornades clau del 'Procés'.





L'equip, segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, va cobrar un total de 114.592,50 euros als quals es van sumar 62.712 euros en despeses que van ser pagats en el mes d'octubre, segons ha reconegut.





"No sé el que va passar el 20 de setembre" ha respost a preguntes de la fiscal Consuelo Madrigal, que també l'ha inquirit per la seva experiència concreta en la jornada del referèndum il·legal. "Vaig estar gairebé tot el dia a la meva oficina coordinant la tasca d'altres membres del meu equip", ha reconegut l'experta, de nacionalitat neozelandesa, que ha contestat en anglès i assistida d'intèrpret.





La testimoni, encarregada de coordinar el treball dels seus companys i assegurar el lliurament del treball a Diplocat -el que va fer a mitjans d'octubre des Escòcia- ha reconegut també haver visitat tan sols un col·legi electoral a aquesta jornada, en què va observar com es obrien les urnes i es comptabilitzaven els vots "segons el procediment acordat", s'ha limitat a assenyalar.





Catt, que ha reconegut haver rebut 8.775 euros en concepte de salaris pel seu treball aquests dies a Catalunya, ha començat la seva declaració reconeixent davant la sala que té un màster en ciència política i és doctora en Economia encara que actualment no treballa, i tampoc tenia ocupació quan va viatjar a Catalunya el 2017.





El grup el integraven politòlegs i experts en drets humans, administració electoral i mitjans de comunicació "contractats per Diplocat des de juliol a mitjans d'octubre de 2017 per treballar del que estava passant a Catalunya des d'una perspectiva històrica", ha explicat.





No obstant això, en ser interrogada per la fiscal i l'advocada de l'Estat per aspectes concrets de la seva tasca, com les institucions que havia visitat i les persones amb les que es entrevistava en aquestes dates, Catt s'ha limitat a assenyalar que és molt "dolenta per als noms "i que només assistia a les reunions que li indicaven" funcionaris de la Generalitat ". També es trobava amb persones que tenien interès en conèixer-la, ha afegit.





REUNIÓ AMB ROMEVA





No obstant això, a preguntes de l'advocat de Vox Javier Ortega Smith, que exerceix l'acusació popular, l'experta ha reconegut que l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva --per a qui es demanen 16 anys de presó pels delictes de rebel·lió i malversación-- es trobava en algunes de les sessions informatives a les que va assistir. També es va reunir amb el secretari general de DIPLOCAT, Albert Royo.





Tanmateix, i ja en el torn de preguntes de les defenses, Catt ha descartat que el seu treball durant aquells dies pugui considerar-se com una missió d'observació electoral. "Era un projecte d'investigació, en cap moment se'ns va demanar una validació del resultat -ha manifestat-. El fet que el presenciásemos no fa que el nostre treball allà fos una missió d'observació".





MARCHENA AVISA QUE NO PERMETRÀ QUE CAP TESTIMONI "IL·LUSTRE" Al TRIBUNAL SOBRE SIES VAN VULNERAR ELS DRETS HUMANS EN L'1-O





El president del tribunal que jutja el procés independentista a Catalunya, Manuel Marchena, ha reprès aquest dimecres a Benet Salellas, advocat del líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per preguntar a la líder d'un grup d'observadors internacionals si es van vulnerar els Drets Humans el dia del referèndum l'1 d'octubre de 2017 i ha advertit que no pot permetre que cap testimoni "suplanti" als magistrats en fer aquesta valoració.





"No converteixi a la testimoni en una perit que va il·lustrar a la sala sobre si es van vulnerar els drets humans", ha manifestat Marchena en to contundent davant les nombroses insistències del lletrat, qui volia saber si el grup d'observadors que dirigia l'analista neozelandesa Helena Catt va incloure en el seu informe de conclusions alguna valoració sobre aquest assumpte.





Quant ha formulat la pregunta, el magistrat ha interromput l'intent de Salellas perquè la testimoni emetés la seva opinió sobre l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil i li ha comunicat que "no hi ha el peritatge sobre Drets Humans", ja que una valoració d'aquest tipus l'hauria de formular, en tot cas, el tribunal.





Visiblement ofès per la línia de l'interrogatori que volia seguir la defensa de Cuixart, Marchena ha afirmat que "la sala no pot acceptar que se li expliqui quan s'han vulnerat o no s'han vulnerat els drets humans", pel que ha demanat al lletrat que fes una "pregunta pertinent".





SUPLANTAR EL PAPER DEL TRIBUNAL





Davant la protesta d'Salellas, en què ha volgut argumentar que la seva pregunta anava dirigida a dilucidar l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil l'1-O, Marchena ha tancat l'explicació: "L'actitud de les forces i cossos de seguretat l'Estat està sent objecte de valoració des que va començar el judici i estem només a la meitat ", recordant que el calendari de testificals del mes d'abril inclou a" desenes "de membres d'aquests dos cossos que podran donar la seva versió del que ha passat.





"Que Helena Catt no ens digui el que va passar i si es van vulnerar els Drets Humans, sinó que serà el tribunal, amb el seu esforç probatori i l'esforç probatori de les acusacions. Ella ja ha dit que aquest dia va estar la major part del temps en una oficina coordinant. Però com li pregunti si es van vulnerar els Drets Humans està suplantant el paper del tribunal i no podem permetre-ho ", ha asseverat.