Martens sentència al LSK i el Barça Femení ja és a semifinals de la Champions

Dos anys després, el Barça femení torna a fer història a l'arribar per segona vegada a les semifinals de la Champions guanyant al fangar del LSK per 0 a 1 i una àmplia renda del partit d'anada (3-0).





Ni tan sols els 5 graus de l'ambient gèlid que s'ha respirat a Noruega s'ha allunyat ni un centímetre de les blaugranes del seu objectiu: arribar a les semifinals de la máxica competención europea. En la prèvia a aquesta tornada de quarts de final, el tècnic Lluís Cortés i la davantera Mariona Caldentey remarcaven la importància de marcar al camp del LSK primer que les locals i fer-ho ràpid.









I quan a penes el partit portava 8 minuts de joc, Lieke Martens a passada de Caldentey sumava el 4 a 0 al total per al FCB Femení i tancava pràcticament la classificació, confirmant la trobada com un mer tràmit de fred i un terreny desfet per les de Barcelona.





@ FCBfemení





La resta de la trobada, el domini va ser blaugrana, tot i que el mal estat del terrano complicava la precisió de les passades i que les noruegues són les líders de la lliga nacional. Però el Barça comença a liderar a Europa, i no els ha donat cap opció a les noruegues.





Les jugadores de Cortés encara no han encaixat cap gol a la Champions aquesta temporada, acumulen cinc partits seguits guanyant i porten tres jornades consecutives (dues de lliga i l'anada de quarts al Miniestadi) sense que tampoc els marquin cap gol en contra.





El rival del FC Barcelona femení en les semifinals de Champions serà el Bayern de Munic, mentre l'altra semifinal europea la disputaran el Lió i les guanyadores de la disputada eliminatòria entre PSG i Chelsea.