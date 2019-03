Un mosso confirma que el tinent alcalde de Sabadell no va ajudar a intervenir amb "la massa" al 20-S

Un inspector dels Mossos d'Esquadra que va estar al registre de la Guàrdia Civil en un domicili a Sabadell (Barcelona) el 20 de setembre de 2017 ha explicat que entre la multitud que es va concentrar per protestar per l'actuació policial va distingir al llavors tinent d'alcalde, Juli Fernández (ERC), però que aquest es va negar quan li van sol·licitar que intervingués amb "la massa".





Segons ha explicat l'inspector al tribunal que jutja el procés independentista a Catalunya, des de primera hora del matí es van anar concentrant centenars de persones davant del domicili de Joan Ignasi Sànchez Santín, membre del gabinet de l'exconsellera de Governació Meritxell Borràs, i que entre elles els mossos allà presents van identificar Fernández.





Als agents se'ls va ocórrer que el tinent d'alcalde podia tractar de "mediar" entre els manifestants i intentar així "neutralitzar" la protesta, que tenia "punts de tensió". Així que cap a les dotze del migdia, amb uns 700 concentrats ja, el van localitzar i li van explicar la situació, si bé Fernández li va contestar que hi era "a títol personal" i no podia "erigir-se en líder" per intentar desallotjar la multitud.









Tant aquest inspector com un sotsinspector de la unitat de seguretat ciutadana dels Mossos, que ha declarat després, han corroborat la versió oferta anteriorment pel cap primer de la Guàrdia Civil responsable del registre, que ha relatat tensos incidents en què es va veure embolicada la comissió judicial després de ser envoltat l'edifici per centenars de persones, el que els va obligar a sortir pel garatge. Fins i tot, han coincidit a anomenar "massa" a la multitud.





COPS AMB CASCOS DE MOTO





Aquests dos mossos no han ofert unes descripcions tan gràfiques com l'agent de l'Institut Armat, però tots dos han assenyalat que durant l'actuació policial per intentar facilitar la sortida de la comitiva judicial va haver forcejament amb els concentrats i que van rebre trepitjades, cops de puny i fins i tot cops amb cascos de moto. En total, cinc agents de la policia autonòmica van haver de rebre assistència mèdica.





Els testimonis han explicat que al voltant de les 9.00 hores d'aquest 20 de setembre van rebre una trucada de la Guàrdia Civil demanant ajuda per assegurar la sortida del detingut i de la comissió judicial davant els centenars de persones concentrades i davant la percepció que la tensió anava en augment. Després de acostar-se fins la zona per comprovar la situació, van cridar als seus companys antiavalots per realitzar un cordó de seguretat, que després va ser reforçat pels de la Benemèrita (anomenats GRS).





L'inspector ha rememorat durant la seva declaració que en el moment en què estaven intentant assegurar el portal de l'edifici per "guanyar temps i espai" i garantir la sortida de la comissió judicial pel garatge, es van sentir "molt atrapats" pels concentrats perquè els "van llegir les intencions" i paral·lelament van anar corrent a seure davant la porta de l'habitatge.





UN ADVOCAT DEMANA DEDUIR TESTIMONI A UN MOSSO





En un moment de la declaració de l'subinspector dels Mossos, l'advocat Jordi Pina, que representa Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull, ha intentat desacreditar el testimoni al recordar-li que en l'atestat que es va aixecar aquest dia sobre el que ha passat al registre es va incloure el possible delicte d'atemptat contra l'autoritat i no el de sedició.





No obstant això, el testimoni ha dit que no va incloure aquesta tipificació en l'atestat, de manera que el lletrat ha insinuat que se li hauria de deduir testimoni sobre la base de la Llei d'enjudiciament criminal (Lecrim), que ha denominat com 'llei de ritus' .





Per començar, el president del tribunal, el magistrat Manuel Marchena, ha afirmat que és un "insult" referir d'aquesta manera a la Lecrim, ja que es tracta d'una denominació molt antiga. En tot cas, ha descartat deduir testimoni perquè no considera que tingui valor probatori l'esmentat atestat, sobre el que el mosso pot haver-se equivocat. "No té cap sentit", ha afirmat.