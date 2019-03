Casado dóna cop de porta a Fernández Díaz, que va demanar anar a la llista electoral europea

L'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz va demanar al seu partit anar a les llista electoral europea, però el PP de Pablo Casado ha decidit no incloure'l, de manera que ni entra a les europees del 26 de maig ni en les generals del 28 d'abril.









No passa el mateix amb altres exministres que sí que estan inclosos en la llista per als comicis europeus, com és el cas de Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido o José Manuel García Margallo.





Fernández Díaz està involucrat en diversos casos judicials, entre ells el suposat espionatge policial a Luis Bárcenas en la trama Gürtel.





L'Audiència Nacional investiga la cúpula d'Interior quan Fernández Díaz era titular de la cartera i suposadament també va espiar el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el marc de l'operació Tàndem, el que també empitjora la situació de Fernández Díaz.





Amb aquest currículum, l'exministre no gaudeix de la confiança de Gènova, que li ha tancat la porta.