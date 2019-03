Renfe retira nou vigilants per colpejar un passatger a plaça Catalunya

Renfe ha obert un expedient informatiu i ha retirat nou vigilants de seguretat relacionats amb l'actuació en la qual alguns van copejar un passatger en l'estació Plaça Catalunya, després d'envoltar-lo i immobilitzar-lo en el terra.









Després que l'entitat Es Racisme difongués la nit d'aquest dimecres el vídeo de l'agressió, a la qual s'ha referit com brutalitat policial motivada per racisme, Renfe ha explicat en un apunt a Twitter que l'expedient "podrà derivar en sancionador als agents que no hagin actuat d'acord amb la normativa".





Fonts de Renfe han explicat que "no toleren cap actitud, acte o manifestació discriminatòria contra qualsevol persona".