Nova agressió a vigilants de Renfe a Girona

Diversos agents de seguretat privada de Renfe van ser agredits la nit del dimecres 6 de febrer a Girona per un grup de persones que viatjaven sense bitllet en un tren.





Vigilant de Renfe agredit a Girona/Alternativasindical





Els fets van passar a l'arribada a Girona on les patrulles de vigilants de Renfe que van a l'interior del vagó van obligar a nou persones a desallotjar el tren perquè no havien pagat bitllet.





Les nou persones van intentar entrar una altra vegada per la força i es va iniciar una disputa entre elles i els vigilants, que van ser "agredits brutalment", segons informa aquest dijous el sindicat de vigilància privada Alternativasindical.





Un dels vigilants va arribar a caure a les vies, el que li va ocasionar diverses ferides de consideració.





Finalment, amb els agressors van ser emmanillats pels vigilants i se'ls va posar a disposició dels Mossos d'Esquadra.





No és la primera agressió que denuncia Alternativasindical, que ha interposat dues demandes contra Renfe i contra Metro Madrid, i està previst que aquest mes s'iniciï el judici a Madrid.





Els representants dels vigilants de seguretat privada consideren que no es compleix amb la llei de prevenció de riscos laborals. Exigeixen dotar els treballadors d'armilles i mitjans de protecció davant l"onada d'agressions que pateixen".





Des Alternativasindical valoren la possibilitat de portar revòlver i critiquen que part de l'equip de defensa, com els guants antitalls, el paguen els propis empleats.





Entre les seves propostes, figura també que els vigilants vagin de dos en dos amb l'objectiu de sumar forces a l'hora de fer front a grups violents amb els quals, asseguren, es troben diàriament.





També demanen que "l'equipació estigui regulada i no quedi al caprici de les diferents empreses per a les quals treballen, a l'inrevés del que passa, per exemple, a Barcelona, on els vigilants del metro sí han de portar obligatòriament armilles antitall per evitar agressions amb arma blanca."





MOBILITZACIONS





Precisament per protestar per la falta de seguretat dels vigilants, el sindicat UGT ha iniciat aquest dijous a Catalunya una sèrie de mobilitzacions per reclamar un major grau d'autoprotecció en el sector i defensar els llocs de treball.





Unes 500 persones han protestat davant de la Conselleria d'Interior de Barcelona per protestar contra el que consideren falta de sensibilitat per part d'empreses, usuaris i institucions davant l'augment d'agressions als vigilants en llocs públics.





"Dotar la seguretat privada de major autoprotecció física i jurídica ha de ser prioritari per a l'executiu abordant el fet en forma global en el desenvolupament del Reglament de seguretat privada actualment en tràmit", assenyala UGT en un comunicat.