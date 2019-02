Uns 200 vigilants de seguretat, segons els organitzadors, s'han concentrat aquest dimecres davant de la Conselleria d'Interior de la Generalitat per demanar més protecció davant agressions amb metro i tren, especialment a Barcelona, convocats pel sindicat de seguretat privada de la UGT de Catalunya.





En declaracions, el responsable de seguretat privada de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum (FeSMC) d'UGT de Catalunya, Juan Antonio Ramos, ha lamentat que els vigilants "estan exposats sense mesures físiques de seguretat i sense suport jurídic" perquè no són autoritat.





Ha criticat les agressions que ocorren en espais com el metro de Barcelona, que en alguns casos han arribat a ser "apunyalaments", i ha indicat que també pateixen inseguretat en altres infraestructures com els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) o Renfe, pel que ha demanat suport a totes les administracions.





Ramos ha insistit que els vigilants no poden donar seguretat si ells mateixos no se senten protegits i ha considerat "incomprensible" que no sempre tinguin mesures de seguretat similars a les de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, com armilles i guants antipunxades - ja presents al metro de Barcelona--.





I ha ressaltat la necessitat que les administracions demanin a les empreses que els vigilants portin aquest tipus d'equipació a contractar-les.