SegurCaixa Adeslas, millor companyia asseguradora a Espanya, segons 'Global Banking & Finance'

SegurCaixa Adeslas, integrada en el Grup Mutua Madrileña i participada per Caixabank, ha estat reconeguda per tercer any consecutiu com 'Millor companyia asseguradora a Espanya' per la revista 'Global Banking & Finance'.









La revista britànica reconeix des de 2011 a les entitats que destaquen per la seva innovació i èxits en l'àmbit financer, i analitza companyies de tot el món en diferents àrees com la gestió d'actius, el capital risc, la banca privada, fusions i adquisicions o el negoci assegurador.





Segons el president executiu de SegurCaixa Adeslas, Javier Mira, "aquest guardó destaca la tasca de la companyia en tots els rams en què opera, la bona evolució durant el passat exercici i el reforç del nostre lideratge en salut".





Així, SegurCaixa Adeslas es posiciona com a companyia número u en assegurances de salut, líder en els d'accidents i ocupa la segona posició en els de llar.