El Tribunal de Comptes ha aprovat aquest dijous el seu informe sobre les delegacions de la Generalitat i el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, conegut com Diplocat, que el Govern central va liquidar el desembre de 2017 sota l'empara de l'article 155 de la Constitució. La seva conclusió és que bona part d'aquests fons públics es va usar per promocionar a l'estranger el procés independentista.





Es tracta de l'informe que a finals de 2017 va encarregar la Comissió Mixta (Congrés-Senat) per a les relacions amb el Tribunal de Comptes. Ho va fer a instàncies del PP, que va presentar una iniciativa, recolzada per PSOE i Ciutadans, per aclarir si els fons destinats a l'acció exterior catalana s'havien utilitzat "d'acord amb els principis d'economia, eficàcia i eficiència".





Segons el text que han manejat els consellers i que ha vingut publicant aquesta setmana el diari 'ABC', la Generalitat va gastar entre 2011 i 2017 més de 27 milions d'euros en activitats de les delegacions catalanes a l'estranger i altres gairebé 16 milions en el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), i part d'aquests diners es va dedicar a difondre el procés sobiranista.





El Tribunal de Comptes sosté que les delegacions es van crear amb un sistema d'autonomia financera que els permet realitzar tot tipus de despeses sense necessitat de sotmetre a controls, el que va provocar que es produïssin "innombrables irregularitats en la realització d'activitats i en la gestió econòmic -financera".





327.000 EN DESPESES NO JUSTIFICATS





En concret, la institució que presideix Maria José de la Font va detectar almenys 456 activitats de les delegacions entre 2013 i febrer de 2016, totes elles relacionades "expressament en la pròpia documentació de la Generalitat amb el procés sobiranista" i la despesa "no justificat "puja a 327.736,34 euros.





Per la seva banda, el Diplocat va gastar 15,8 milions d'euros en totes les activitats desenvolupades entre 2011 i 2017, de les quals més de 74% van tenir com a objectiu "promocionar, publicitar, justificar, promoure o impulsar el procés sobiranista".





Un de les despeses més cridaners es refereix als pagaments per un import de 1,39 milions d'euros a Independent Diplomat (ID), un lobby nord-americà encarregat de prestar serveis relacionats amb processos independentistes al qual el Govern català va contractar entre 2013 i 2015 "saltant-se tots els controls i expedients que haurien hagut de complir si ho hagués fet la mateixa Generalitat", segons les citades informacions.





La seva intermediació va servir perquè Artur Mas i els seus consellers concertaran trobades amb representants d'organitzacions internacionals, responsables d'afers exteriors de diferents països, funcionaris de la UE, representants de diferents governs i de diferents organismes pertanyents a l'ONU.





Un altre de les despeses detallades pel Tribunal de Comptes correspon a més de 300.000 euros en l'elaboració de documents i argumentaris amb propaganda independentista, i els més de 500.000 euros que les delegacions van pagar per serveis d'assessorament o per informes l'objecte no consta o la finalitat és contrària a les competències de les delegacions o de la comunitat autònoma.





MUNICIÓ PER AL FISCAL





Si, a la llum de l'informe, el Tribunal de Comptes s'aprecia algun indici de responsabilitat comptable, aquestes dades podrien incorporar-se a la investigació que té oberta pel presumpte desviament milionari de recursos econòmics per al referèndum de l'1 d'octubre de 2017. En concret, el fiscal del Tribunal va demanar obrir causa contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i altres exmembres del Govern per la utilització de fons públics per a la celebració d'aquesta votació.





I en cas que, a més d'indicis de responsabilitat comptable, s'entengués que hi ha un delicte penal, es traslladaria també a la Fiscalia, tot i que el Tribunal Suprem ja està jutjant per malversació als exconsellers del Govern de Puigdemont.