L'exdirector del Diplocat es refereix als observadors de l'1-O com "visitants" als que van pagar

El que va ser secretari general del Consell de la Diplomàcia Pública (Diplocat), Albert Royo, ha negat aquest dimecres durant la seva declaració com a testimoni en el judici del procés al Tribunal Suprem que des d'aquesta institució s'organitzés i retribuís la presència d'observadors internacionals per el referèndum de l'1-O si bé ha reconegut determinats pagaments, com un per un total de 49.531 euros en hotels de luxe i vols a un grup de "visitants" entre el 29 de setembre i el 2 d'octubre de 2017.









"No vam donar cap honorari a observadors internacionals, no teníem contractats observadors electorals", ha manifestat a preguntes de la fiscal Consuelo Madrigal, per afirmar en un altre moment de l'interrogatori que les activitats del Diplocat no tenien a veure amb les realitzades per la Conselleria d'Exteriors de l'exconseller Raül Romeva.





No obstant això, i pel que fa a aquest "grup d'experts" que van estar a Catalunya des de dies previs a l'1-O Royo ha acabat reconeixent que "volien estar a Catalunya en aquestes dates per veure el que succeïa".





Al llarg de tota la seva declaració -que ha realitzat tot i estar imputat al jutjat de Barcelona que investiga l'organització de l'1-O- el testimoni ha intentat desvincular-se del que es conclou en informes de la Guàrdia Civil que acrediten que amb una targeta de Diplocat al seu nom es van pagar les despeses dels observadors internacionals en el seu viatge a Catalunya. Segons la seva versió, en aquests informes la policia judicial incorre en un "error" en vincular el que ha qualificat de "consorci" amb decisions de l'exGovern.