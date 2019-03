Fiscalia demana investigar el responsable de Difusió de la Generalitat per fals testimoni

La Fiscalia ha demanat aquest dimecres al tribunal que jutja el procés independentista a Catalunya que dedueixi testimoni de la declaració com a testimoni del responsable de Difusió de la Generalitat, Jaume Mestre, perquè un jutjat ordinari investigui si ha pogut mentir durant la seva compareixença i cometre així un delicte de fals testimoni.









Així ho ha demanat el fiscal Jaime Moreno després d'interrompre el seu interrogatori a aquest testimoni, ja que aquest assegurava no saber res sobre la campanya publicitària coneguda com de 'les vies del tren' que cridava al vot en el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 ni com es va pagar, tot i que el representant del Ministeri Públic li ha parlat de dues factures i que altres testimonis li van assenyalar en instrucció.





A meitat de l'interrogatori, el president del tribunal, el magistrat Manuel Marchena, ja havia interromput per advertir Mestre que en el Codi Penal el delicte de fals testimoni no només castiga no dir la veritat, sinó "alterar-la substancialment amb inexactituds" o "silenciant fets" en les seves respostes a les parts personades en el procediment.





Marchena ha deixat clar a Mestre que el tribunal "encara no ha valorat el seu testimoni perquè cal connectar-lo a altres fonts de prova", però li ha fet constar que els magistrats eren conscients que hi havia preguntes del fiscal que estava "eludint", per la qual cosa ha demanat que compleixi l'obligació que tenen els testimonis en un procediment judicial de dir veritat.





El fiscal ha continuat interrogant, però després d'obtenir només respostes que no es sortien d'un "no ho sé" i un "no ho recordo", ha comunicat al tribunal que no anava a formular més preguntes a Mestre i ha demanat que es dedueixi testimoni perquè un jutjat ordinari investigui si el testimoni ha mentit durant la seva declaració.





Marchena ha explicat que prendrà la decisió quan redacti la sentència, perquè en aquests moments del procediment no es pot "anticipar" si el tribunal creu que el testimoni ha mentit o no. El magistrat ha comunicat a Mestre que "per descomptat en aquest moment no està imputat per cap delicte, ni per fals testimoni ni per cap altre".