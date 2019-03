El número dos del PP per Madrid, Adolfo Suárez Illana, ha defensat, en relació a l'avortament, que "un embrió és una vida inqüestionable" i ha afegit que el debat sobre l'avortament és "que diguin que es pot matar abans o després" . "Els neandertals també ho usaven, esperaven a que naixés i li tallaven el cap i a Nova York s'acaba d'aprovar una llei per la qual es permet l'avortament després del naixement, que és curiós", ha afegit.





En aquest sentit, ha reiterat la defensa de la vida i ha assegurat que "el que afavoreixi la mort és absolutament excepcional perquè el que es porta en l'ànima és la subsistència".





Segons la legislació de Nova York, al contrari del que ha afirmat Suárez Illana, l'avortament es pot practicar lliurement dins de les primeres 24 setmanes de gestació. A més, un especialista mèdic autoritzat pot practicar un avortament després de les 24 setmanes, en dos supòsits: inviabilitat del fetus o risc per a la vida o la salut de la mare.





La Llei espanyola és més restrictiva que la nord-americana, ja que permet l'avortament lliure fins a les 14 semanes; fins a les 22 setmanes quan hi hagi greu risc per a la vida o la salut de l'embarassada i sempre que hi hagi risc de greus anomalies en el fetus; i sense un termini determinat quan es detectin anomalies fetals incompatibles amb la vida degudament certificades.





En tot cas, Suárez Illana ha descartat que el Partit Popular vagi a incloure en el seu programa electoral la reforma de la llei espanyola de l'avortament en no existir "consens" per fer-ho.





"No va a aparèixer la proposta (en el programa electoral) perquè no hi ha consens per fer això (la reforma), si aconseguíssim que la societat espanyola es s'adonés que 100.000 avortaments a l'any són una salvatjada seria un èxit, però si no és possible, no és possible, el poble espanyol és sobirà per molt que m'agradi a mi o no", ha explicat Suárez Illana en una entrevista a Onda Cero.





Tot i reconèixer el suport majoritari a l'actual llei de terminis i la seva postura contrària a la interrupció voluntària de l'embaràs, Illana ha insistit que el seu treball passa per "intentar canviar aquesta tendència favorable que dóna suport al 80 per cent dels espanyols", tot i que ha descartat que la solució passi per la reforma del Codi Penal.





"No es tracta de ficar a algú a la presó, això és una ximpleria com un piano, es tracta que quan una dona estigui embarassada, tingui problemes i no sàpiga si ha de tenir o no aquest fill, l'Estat, que és el braç fort en el qual s'ha de recolzar, ha d'estar aquí per ajudar", ha indicat el dirigent polític que ha apostat per una la llei de suport a la maternitat com la que defensa el seu partit.





"Cal donar ajudes a les dones perquè aquest nen pugui néixer, i si la mare no pot fer-se càrrec d'ell, ho ha de fer l'Estat", ha indicat. En la seva opinió, "cal ajudar les dones que han de decidir si volen ser mares d'un nen viu o mort".





Illana s'ha mostrat a més convençut que existeix vida des de la concepció. "El que no és un embrió és un tumor, aquesta clar, i si vostè no toca aquest embrió acaba sent un paisà amb barba com vostè o una senyora meravellosa com la que tenim davant", ha indicat el candidat popular.





El dirigent del PP ha esmentat el paper realitzat per la Fundació Redmadre, de la qual és patró, que amb un "pressupost de 400.000 euros, que és un nyap de diners es van aconseguir salvar l'any passat 11.00 nens". En la seva opinió, "es tracta d'afecte, moltes vegades d'ajuda per a uns bolquers, per canviar el pis o perquè els seus pares acceptin que tingui un nen, donar ajuda perquè aquest nen es pugui voler", ha insistit.





Dirigents del PP com el secretari general del Partit Popular, Teodoro García Egea, van assistir diumenge passat a la manifestació convocada a Madrid per la Plataforma Sí a la vida, formada per més de 500 associacions, contrària a la llei de terminis de l'avortament.