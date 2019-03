La junta de tractament de la presó Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), ha abordat aquest dijous en la reunió ordinària el tercer grau a l'exdiputat de CiU al Parlament Oriol Pujol, condemnat a dos anys i mig de presó pel cas ITV ia la presó des del 17 de gener, i ha fixat la data a partir de la qual serà efectiu, han indicat fonts penitenciàries.





L'exdiputat convergent porta des del 17 de gener a la presó de Brians 2, en concret en el mòdul 7, i previsiblement serà traslladat, en ser de Barcelona, al mòdul de règim obert de Brians 1 o als centres oberts de Barcelona: Trinitat i secció oberta de Wad Ras.







Les fonts consultades no han precisat quan Oriol Pujol serà traslladat a un centre de règim obert i podrà sortir de la presó de dia entre setmana i durant els caps de setmana.





Segons ha informat divendres passat la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat, al tercer grau tindrà efecte a partir de la reunió de la junta de tractament.





Pujol, condemnat per delictes de tràfic d'influències, delicte continuat de suborn i falsedat en document mercantil, serà traslladat a un centre de règim obert, on haurà d'anar a dormir entre setmana, i durant la jornada sortirà per anar a treballar, i podrà passar els caps de setmana a casa seva.