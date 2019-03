Veïns que demanen ubicar el CAP del Raval a la Capella de la Misericòrdia cedida al Macba, organitzats en la plataforma Cap Raval Nord Digne, han anunciat aquest dijous que emprendran accions legals contra els partits que facin una "votació negativa" a la seva petició en el ple de divendres, així com contra la Conselleria de Treball.









Treballadors del CAP actual han explicat en roda de premsa aquest dijous que, si es fa un informe de les condicions de treball en les que estan actualment al centre mèdic, fàcilment podran denunciar als responsables polítics, i han apuntat que serà una decisió que prendran en assemblea si divendres els partits no permeten acabar amb la cessió de la Capella de la Misericòrdia del Macba.





Una de les treballadores ha sostingut com a exemple que a la sala de pediatria conviuen nens nounats, amb nens amb bronquitis o malalties infeccioses.





MOBILITZACIONS A TOTS ELS CAP





A més, des de la plataforma Cap Raval Nord Digne, el seu portaveu Iñaki García ha assegurat que si no s'aconsegueix el que reivindiquen, les mobilitzacions es repetiran a tots els CAP de la ciutat, "i no serà una parada de 15 minuts".





García ha acusat el Macba de monopolitzar la cultura de la ciutat i de pressionar els partits per a la seva decisió, i ha assegurat que "la indignació serà brutal" si el divendres guanya el 'no' a la votació.





"En campanya electoral, cap dels partits que voti 'no', podrà venir a passejar al Raval com si res", i ha alertat els polítics que la salut de tot un barri està en els seus vots.





CRÍTIQUES A ERC





García ha criticat que ERC en un primer moment es va manifestar a favor de la lluita de CAP Raval Nord Digne, i segons ell han canviat el criteri per "pressions de la Fundació Macba".





Així mateix, ha retret a la regidora republicana Gemma Sendra que els anés a visitar fa uns dies per negociar, ja que "a tres dies del ple" no és el moment per parlar i li han dit que primer visiti l'actual CAP per conèixer les seves condicions , cosa que encara no ha fet, segons ells.





MÉS DE 30 ENTITATS DE CIUTAT VELLA





En la roda de premsa altres veïns també han llegit un manifest signat per 30 entitats veïnals i dos comercials de Ciutat Vella, que s'han denominat "votants de tots els colors", en què asseguren que estan molt enfadats perquè al seu parer no hi ha arguments vàlids que rebatin que el CAP ha d'anar a la Misericòrdia.





"Personalitats del Macba i polítics, no insulteu més la nostra intel·ligència", han llegit, i han demanat als polítics que no els infantilitzin perquè fa més de 17 anys que demanen el CAP i asseguren no estar manipulats per cap partit.





La tarda d'aquest dijous la plataforma ha convocat una manifestació mentre que ha citat els veïns aquest divendres a les 10 per assistir al ple de de Barcelona, i de moment, asseguren que ocuparan l'espai fins que hi hagi acord.