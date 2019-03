Álvarez de Toledo (PP) es nega a debatre amb Jordi Sànchez a Soto del Real

La candidata del PP en les eleccions generals, Cayetana Álvarez de Toledo, ha contestat aquest dijous al candidat de JxCat, Jordi Sànchez, que no debatrà amb ell a la presó perquè considera que una persona processada per "greus delictes contra la democràcia no hauria de ser candidat".





Ho ha dit en una carta que ha publicat en el seu compte de Twitter, després que Sànchez hagi convidat tots els candidats a les generals a fer un debat electoral a la presó de Soto del Real.









Sànchez ha enviat una carta als candidats en què els demana participar en aquest debat, després de sol·licitar permís a la Junta Electoral Central (JEC) i a la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries per poder-lo celebrar a la presó.





"No és la raresa de les circumstàncies la que m'impedeix debatre amb vostè a la presó. Jo no debatré amb vostè perquè considero que una persona processada per greus delictes contra la democràcia, com és el seu cas, no hauria de ser candidat", ha afirmat.









Álvarez de Toledo ha assegurat que la presència de Sànchez en les llistes electorals li produeix "el mateix rebuig moral i polític" que li hauria produït una candidatura d'Antonio Tejero, Jaime Milans del Bosch o qualsevol dels que van protagonitzar el cop d'estat del 23F del 1981.





Així, ha anunciat que proposarà al PP impulsar un canvi de legislació "perquè mai més un processat per greus delictes contra la democràcia no pugui presentar-se en unes eleccions a Espanya".





A més, la candidata popular ha avisat que el seu rebuig a debatre amb ell "no entela" el seu respecte a la presumpció d'innocència, i li ha desitjat sort en el judici del Tribunal Suprem.





"No tingui dubtes que si fos absolt o complís la seva condemna estaria disposada a debatre amb vostè", ha conclòs.





BATET TAMBÉ REFUSA PARTICIPAR





La candidata del PSC per Barcelona a les eleccions generals, Meritxell Batet, tampoc acudirà al debat que el candidat de JxCat ha sol·licitat a la Junta Electoral Central. Fonts socialistes han explicat que han rebut la carta que Sánchez ha enviat als candidats que es presenten als comicis per Barcelona i han afegit: "Estem valorant si li donem resposta".





"Volem deixar clar que en cap cas participarem en un debat a la presó", han subratllat les mateixes fonts sobre un debat que Sànchez no descarta celebrar fins i tot abans que comenci la campanya electoral.