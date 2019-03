Científics completen el primer trasplantament de ronyó entre dues persones amb VIH

Un equip multidisciplinari de Johns Hopkins Medicine (Estats Units) ha completat, per primera vegada en la història de la medicina, un trasplantament de ronyó entre una persona que viu amb VIH i un receptor que també està afectat amb el virus de la immunodeficiència humana.





"Aquesta és la primera vegada que algú que té VIH se li ha permès donar un ronyó al món, i això és impressionant: una malaltia que va ser sentenciada a mort en la dècada dels 80 s'ha convertit en una patologia tan ben controlada que les persones que ara poden salvar vides amb la donació de ronyó. Això és increïble", explica una de les autores de l'estudi, Dorry Segev.









Les persones que viuen amb VIH no han pogut donar ronyons fins ara perquè hi havia la preocupació que el VIH fos un factor de risc massa important per a la malaltia renal en el donant. No obstant això, una recent investigació de Segev i els seus col·legues sobre més de 40.000 persones que viuen amb VIH va demostrar que els nous medicaments antiretrovirals són segurs per al ronyó, i que aquells amb un VIH ben controlat tenen bàsicament els mateixos riscos que aquells sense VIH i són prou saludables com per donar ronyons.





"Això fa avançar la medicina i, al mateix temps, derrota l'estigma. Anima a la societat a veure el VIH de manera diferent. Mentre els pacients que esperen un trasplantament veuen que estem treballant amb tants donants com sigui possible per salvar tantes vides com sigui possible, els estem donant esperança. Cada trasplantament reeixit escurça la llista d'espera per a tots els pacients, sense importar el seu estat serològic", detalla una altra de les responsables, Christine Durand.





Durand i Segev estan liderant 'HOPE in Action', una iniciativa que abasta múltiples estudis que exploren la factibilitat, seguretat i efectivitat dels trasplantaments de VIH a VIH. A més de dirigir l'equip que va realitzar el primer trasplantament d'un donant mort als Estats Units el 2016, estan dirigint dos assajos finançats amb diners puíboc de trasplantaments de ronyó i fetge de VIH a VIH.





Nina Martínez, la donant de ronyó de 35 anys que té VIH, viu a Atlanta i és consultora de salut pública, voluntària de recerca clínica i defensora de polítiques que eliminin l'estigma que encara envolta el VIH. "Jo sabia que gaudia de bona salut. El VIH ja no era una barrera legal per a la donació d'òrgans, i mai vaig considerar que fos una barrera mèdica. Vull que la gent canviï el que creu que sap sobre el VIH. No vull ser la heroïna de ningú. Vull ser l'exemple d'algú, la raó d'algú perquè consideri donar", explica.





Al juliol de 2018, Martínez va llegir a través de xarxes socials que una amiga que també tenia VIH necessitava un trasplantament de ronyó. Familiaritzada amb el procés d'investigació mèdica i les polítiques de salut pública, es va posar en contacte amb la Universitat Johns Hopkins. Després de parlar amb Segev sobre la possibilitat de donar, va viatjar a Baltimore a l'octubre per sotmetre a una avaluació que evidenciés que estava prou saludable com per donar.





Abans, però, d'acabar amb el procés, la seva amiga va morir. Tot i això, va decidir que encara estava disposada a donar, en aquesta ocasió a una persona anònima. Llavors, l'equip quirúrgic va confirmar que Martínez tenia ronyons sans i una càrrega viral baixa, el que complia amb els criteris requerits per les garanties federals nord-americanes. Un cop que va rebre l'aprovació dels metges, ha aconseguit donar amb èxit un ronyó a un receptor que desitja romandre en l'anonimat.